"Estamos recibiendo alumnado joven, tal vez sea porque no tenemos nota de corte en los grados"

El plazo de matrícula de la UNED de Zamora para el nuevo curso académico 2023/24 sigue abierto, y desde este 18 de septiembre y hasta el 23 de octubre, los interesados pueden obtener información y orientación en Salamanca, en concreto, en el Espacio Joven del Ayuntamiento (C/ José Jaúregui 16), de lunes a jueves, de 9:30 a 13:30 y de 17:00 a 19:30 horas. Además aquellos alumnos e interesados en apuntarse a la UNED, que residan en la provincia de Salamanca, podrán también realizar su matrícula en las Aulas Universitarias de la UNED de Béjar y Ciudad Rodrigo.

De las peculiaridades de esta formación universitaria pública a distancia hemos hablado con Antonio Rodríguez, el director de la UNED de Zamora, que es la que atiende también a los estudiantes de la provincia de Salamanca.

¿Cuántos estudiantes espera mover la UNED de Zamora en este curso?

El curso pasado, entre grados, másteres, doctorados y el curso de acceso fue de 1.715, pero en el caso del curso de acceso a la Universidad habrá un descenso que está siendo habitual e interpretamos como un signo de que la mejora educativa se va expandiendo y que ya no es tan necesario como antes, aunque le tenemos mucho cariño a ese modelo.

¿Cuál es el perfil de los estudiantes?

El perfil tradicional era el de una persona mayor de 25 a 35 años que había dejado los estudios y quería retormarlos, o que quería cursar una segunda carrera. Sin embargo, ahora, desde la pandemia, debido a la proliferación de modelos online o semipresenciales, estamos recibiendo un alumnado joven que no va a la presencial y viene directamente.

Nosotros consideramos que debe ir a la presencial, porque le da otras cosas, un entorno vital y juvenil que nosotros no podemos tener. La cuestión es que ahora tenemos muchos chicos que terminan la EBAU y, ya sea por razones económicas o porque la nota de corte no les da, se incorporan a la UNED. Es cierto que en los grados no tenemos nota de corte aunque si en los másteres y esa puede ser una explicación de esta tendencia.

Una de las peculiaridades de la UNED es la igualdad de oportunidades

Si, garantizamos la igualdad de oportunidades de personas y territorios. Por ejemplo, con el equivalante a la universidad de la experiencia llegamos hasta Puebla de Sanabria. Estamos hasta el último rincón y en la provincia de Salamanca tenemos el aula de Ciudad Rodrigo y de Béjar.

Y también fomenta la igualdad de las personas, tenemos alumnos de 18, 70 u 80 años. Con cualquier edad se puede estudiar en la UNED aunque esto no es fácil.

¿Cuál es catálogo de titulaciones?

En la UNED de Zamora ofrecemos 23 de los 30 grados que imparte la UNED. Las carreras con mayor demanda son Psicología, Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Geografía e Historia e Historia del Arte.

¿El pago es asequible?

Estamos ligeramente por debajo en cuanto a las tasas del resto de universidades públicas. Además, se permite el pago fraccionado sin intereses durante cuatro meses, en septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Además, se incluyen tutorías presenciales

Si, todas las clases son presenciales y simultaneamente online y las tutorías que son online también son simultaneamente presenciales. La evaluación continua se hace de otra manera y, desde hoy saben los alumnos cual es el programa de la asignatura y cuándo son los exámenes, que son presenciales, simultáneos en toda España, y casi todos por escrito.

Hay que decir que son muy difíciles pero muy satisfactorios. Y lo digo porque los que vienen por primera vez deben asesorarse, recomendamos que no se matriculen en más de dos asignatura por cuatrimestre, porque luego no pueden con todo. La mayoría lo tienen que compatibilizar con el trabajo, la familia, el ocio... y hay que ser muy disciplinado y tener capacidad organizativa. Los nuevos alumnos se matriculan con muchas ilusiones pero a veces se frustran por haber medido más las fuerzas a la hora de matricularse.

Más información: http://www.unedzamora.es/ en Facebook, Twitter, Instagram y Tik Tok.