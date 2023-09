Desvelado el concursante infiltrado de 'GH VIP 8'

Marta Flich ya advirtió el pasado jueves, durante el estreno de 'Gran Hermano Vip 8', que la nueva edición venía cargada de novedades y sorpresas. Y ya se ha descubierto la primera: "Uno de los habitantes de Guadalix no es un concursante real. Alguien está jugando y vamos a saber quién es", ha revelado Ion Aramendi a los concursantes este domingo durante el primer debate del reality.

Mientra la audiencia votaba a través de un televoto quién creía que era el 'infiltrado', los famosos se miraban unos a otros sin tener ni idea de cuál de sus compañeros lleva días engañándoles. Por delante, una misión: descubrir al 'impostor' si quieren ganarse la inmunidad en las siguientes nominaciones. "Es el momento de miraros y sospechar" ha invitado al grupo formado por Jessica Bueno, Oriana Marzoli, Zeus Montiel, Marta Castro, Laura Bozzo, Sol Macaluso, Gustavo Guillermo o Luitingo entre otros.

Y con las celebrities sin dar crédito a este inesperado giro en la convivencia, el público hablaba y elegía a sus tres candidatos a 'infiltrado'. Los más votados han sido Carmen Alcayde, Karina y Pedro García Aguado, que han desfilado por el confesionario para desvelar la primera gran sorpresa de la edición. ¡Quién es el falso concursante!

La primera en reaccionar a la frase en clave -que solo el infiltrado conoce-, 'cuidado con el colibrí', la cantante de 'El baúl de los recuerdos'. Como si con ella no fuese la cosa ha confesado que le gustan los animales, pero más los perros que los pájaros, dejando claro que ella no es la infiltrada.

A continuación, ha sido Carmen Alcayde la que se ha sentado en el confesionario y ha demostrado su 'inocencia' al quedarse a cuadros al escuchar la palabra colibrí: "No, por favor, basta. No metas nada aquí, ¿qué colibrí? No me hace gracia. Es un pajarito pequeño, ¿no? el colibrí me da cosa". "Yo tengo muy mala memoria, ¿me ha salido un novio a mi de repente?" ha apuntado divertida antes de volver con sus compañeros.

Y por último, Pedro García Aguado, que muy tranquilo ha confirmado con una sonrisa y un "por supuesto" que es el concursante infiltrado en Guadalix. Tal y como ha explicado Ion Aramendi, el presentador tiene "fecha de salida" y abandonará el reality cuando alguno de sus compañeros le descubra. "Haz ese esfuerzo, sigue en tu papel de infiltrado y que sean tus compañeros los que lo descubran" le ha pedido, advirtiéndole que "si detectamos que favoreces a alguien y dejas que te descubran, el premio final sufrirá una penalización sin precedentes".

Se abre la caza y nos esperan días de interrogatorios, sospechas, pruebas y trampas para descubrir quién es el concursante infiltrado. ¿Será capaz Pedro García Aguado de mantener su secreto a salvo? Además, una vez que alguno de sus compañeros averigue que es el impostor, el exjugador de waterpolo abandonará la casa y se incorporará a la convivencia el concursante número 18, el patinador Javier Fernández.