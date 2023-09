AFA Salamanca celebra el Día del Alzheimer con jornadas de puertas abiertas y un espectáculo en la Plaza Mayor

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Salamanca (AFA) ha presentado el programa de actividades organizado para conmemorar el Día Mundial del Alzheimer el próximo 21 de septiembre. Las jornadas de puertas abiertas, la lectura del manifiesto y un espectáculo en la Plaza Mayor son los actos organizados para una conmemoración en la que reivindica la importancia de la innovación.

Bajo el lema 'Integrando la Innovación', la Confederación Española de Alzheimer CEAFA plantea sus reivindicaciones y propuestas con motivo del Día Mundial del Alzheimer 2023. El eje central de estas reivindicaciones y propuestas se centra en 12 ámbitos:

Innovación y nuevos paradigmas de investigación

Innovación y Terapias no Farmacológicas

Innovación temas ocultos

Innovación y modelo asociativo

Innovación y concienciación social

Innovación y la implicación de las administraciones

Innovación y sinergias con terceros

Innovación y la involucración de las personas

Innovación y formación

Innovación y la integración tecnologías

Innovación y comunicación interna y externa

Innovación y las relaciones con medios de comunicación

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFA Salamanca) siempre ha apostado por la innovación dotando a los centros de nuevas tecnologías, implantando sistemas de calidad en la gestión, impulsando los nuevos modelos de atención como el Modelo de Atención centrada en la persona, y un largo etcétera.

AFA Salamanca posee varios servicios con plazas disponibles en sus dos centros de día, servicio de promoción de la autonomía y ayuda a domicilio.

La asociación quiere invitar a la población salmantina a que los conozcan en las JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS que tendrán lugar los días 18 y 22 de septiembre, en horario de 11:00 a 17:00, en el Centro de día Terapéutico (C/ Músico Antonio Baciero, 6); el día 19 de septiembre, en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 en el Centro Residencial Boni Mediero (C/ La Maragatería, 31); y el día 20 de septiembre, en horario de 10:30 a 13:30, Jen el SPAP (Servicio de Promoción de la Autonomía Personal), en el Centro residencial Boni Mediero (C/ La Maragatería, 31)

El día 21 de septiembre por la mañana, tendrá lugar la lectura del manifiesto en el salón de recepciones del Ayuntamiento y por la una gran espectáculo de flamenco y sevillanas con los grupos 'Amigos del Rocío' de Salamanca, 'El Rocío' de Santa Marta y 'Arte y color la Vega' de Villoria; a las 19:30 horas en la Plaza Mayor de Salamanca.