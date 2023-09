'Una tarde con el brillo de dos extremeños'

Cuando se es una figura del toreo, el adornado con tal titulo sabe que hay un público ávido de admirar su arte, que acude allí donde él torea; debe saber también que ha creado unas expectativas, una ilusión, un fervor popular que tendrá un reflejo considerable en la taquilla. Si se quiere conservar tan elevada categoría y disfrutar de los favores que a esa categoría le corresponden, por lo menos hay que demostrar deseos y buena voluntad, poniendo a contribución el valor, los recursos del arte y todo el caudal de afición que lleve dentro. Ser figura, liderar los primeros puestos del escalafón, es también aceptar una buena dosis de responsabilidad, de respeto tanto a los aficionados y públicos, como a todos los que forman parte del escalafón de matadores y, por supuesto, al toro. Es, y debe ser, una exigencia personal y absoluta convicción. Y cuando estos resortes desfallezcan, cuando note que languidece su ilusión y su valor, lo mejor es 'marcharse', que es la forma de respetarse a sí mismo y a los demás. Por eso, un primer espada debe cargar sobre sus espaldas ese pesado fardo y además soportarlo calladamente.

No se llegó al lleno total, pero la plaza. que rozó el completo, daba gusto verla. La plaza llena es latido que precisa la fiesta. El boleto era para el 17 -por cierto, cumpleaños de Capea padre- o sea, la tarde hoy donde se daban cita las tres figuras, una terna de lo mas exquisita y reseñable en el panorama taurino: De Justo, el extremeño, se ha convertido por méritos propios en un referente; Talavante, otro extremeño que tiene buen ambiente por estos lares; y este ciclón que no se da tregua alguna, Roca Rey, de insultante juventud y desmedida afición y valor. Una terna que cada cual con su personalidad buscara a buen seguro el triunfo rotundo. La corrida un clásico de esta feria, Puerto de San Lorenzo tiene el compromiso y debe estar a la altura.

Puestos en el palenque de la plaza, cada uno de los contendientes de esta tarde utilizó sus armas. Y la cosa quedó como sigue:

Talavante hoy esgrimió torería, pausa, sosiego muy entonado y dispuesto toda la tarde, sorteó un toro primero que recibió por delantales en el capote, el animal tras una vara sale suelto, cumplió en banderillas, y de hinojos le presento la franela; Talavante, animoso y, tras buena serie por el derecho, molesta el aire, y protesta por el pitón izquierdo, puntea el engaño, sufre un desarme y, tras nueva serie sin apreturas, mata de entera fulminante y cobra una oreja facilona. Su segundo oponente, tras una vara y parado en banderillas, se viene arriba en la muleta y tuvo más de recorrido, toreó con un reposo y temple sobre todo al natural, con una cadencia sublime dominando las suertes, relajado y gustándose en cada natural y en cada derechazo, una faena de corte muy clásico, pero con personalidad superior, faena de mucho fuste, con argumento, ritmo y profundidad mató de entera trasera y caída, que no fue obstáculo para cortar otra oreja y asegurarse la salida a hombros y proclamarse triunfador de la tarde.

Emilio de Justo lidió los dos toros con el capote de manera excepcional, enseñando a embestir al astado, quitó por chicuelinas una vara parado en los palos y en la muleta a su primer toro, lo lleva con torería, genuflexa la rodilla, y buena seria a derechas de buen tono, tiró de la embestida y remató las series con ajuste, faena firme y con buen ritmo, bajó el 'pistón', el toro por el lado izquierdo, pero poderoso Justo le endilgó una serie superior el animal, luego muy encogido, el torero se tiró a matar y marró dos pinchazos, media trasera aviso y fue ovacionado.

Su segundo toro abantó como toda la corrida, tomó una vara empujando, cumple en banderillas, brindó al público, ordenó por abajo la embestida Jaquetón y, con firmeza y contundente, logra series de mucho empaque, mostró un torero reunido, el toro mete la cara con clase, se cuela por el izquierdo, lo atropella sin consecuencias, vuelve a la cara del toro y a pies juntos muleteando por el derecho con vibración, tenía las orejas de seguro en el esportón, pero se le fue la mano con la espada a un brazuelo del toro. Luego centró un espadazo hasta las cintas, tardó en morir, le dieron dos avisos y una oreja por esa labor de entrega y torería, pero creo que eso era ya lo de menos. El extremeño ya se había ganado a La Glorieta.

Cerraba el cartel Roca Rey, el torero peruano que lleva varias temporadas abriendo todas las puertas grandes de la Iberia taurina y hoy no iba a ser menos, sin embargo. hoy hemos visto a un Roca desdibujado, apático y desconfiado. A su primero estuvo solvente sin apreturas en el toreo fundamental con excelentes remates, se fue acoplando a la embestida mejor por el pitón derecho, hubo muletazos con mucho temple, bajó el tono al natural, exprimió el contenido de este 'Billetista', que empezó a rajarse, lo mató de entera caída, tendida y contraria, y tras cuatro descabellos, se fue con aviso y silencio. Todo quedaba para la segunda parte; pero lo dicho, hoy Roca Rey, este ciclón peruano que arrasa en cada feria, no ha tenido su tarde, no terminó de acoplarse, se le vio pronto dándose coba y tiempo donde arrancar dubitativo, el toro también se raja aquerenciándose en tablas y el torero, desconfiado y fuera de sitio, acepta la pena de irse pitado de una plaza en donde la juventud acudió a su llamada… hoy Roca fue solo piedra.

Ficha del festejo:

La Glorieta lleno de 'no hay billetes', tarde nublada, sopla relente y amenaza lluvia.

Toros de Puerto San Lorenzo y ventana del Puerto. tuvieron nobleza, sueltos de salida sin fijeza, mejores 2º 4º y 5º.

Talavante: oreja y oreja (puerta grande).

Emilio de Justo: ovación y oreja.

Roca Rey: silencio y pitos.