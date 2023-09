El Salamanca UDS sabe torear al Mirandés B con la maestría de Cristeto y Martín Galván (2-0)

El Salamanca UDS ha sabido torear al Mirandés B con la maestría de Cristeto y Martín Galván (2-0). Los dos futbolistas han desatascado la falta de puntería de los charros y le han dado a Chiapas el primer triunfo de la temporada con el apoyo del Helmántico.

En la alineación, Jehu ha decidido apostar por Jon bajo palos; línea defensiva para Miguelito, Durán, Souley, Poveda; centro del campo compuesto por Amaro, Cristeto y Diego Benito; los costados del ataque han ido a parar a manos de Caramelo y Martín Galván, que han arropado al '9' Javi Navas por la sanción de su compañero Fassani.

Por su parte, los blanquinegros han salido fuerte al terreno de juego y han obligado a Iago a realizar cuatro paradas de mérito en el primer cuarto de hora. Asimismo, Cristeto ha empezado a probar suerte con un tiro a la media vuelta, Martín Galván le ha seguido con dos intentos desde lejos y Caramelo ha tratado de sorprender desde el perfil zurdo con una internada.

EN BUSCA DEL PREMIO

No obstante, el juego de los de Chiapas se ha enfriado claramente con la no conversión de las ocasiones en tantos, aunque una falta de Martín Galván a la escuadra con respuesta en forma de vuelo sin motor de Iago ha despertado al público del letargo. Sensacional uno con el golpeo y otro con la intervención. Además, como fin de primera parte, Diego Benito no ha podido enviar al fondo de las mallas con la cabeza un centro. 0-0 tras 45' de superioridad salvo un rato de siesta.

En el segundo tiempo, Diego Benito y Cristeto han desperdiciado dos oportunidades en boca de gol para desesperación suya y de la propia parroquia que no se lo ha creído desde su asiento. Por otro lado, Iago se ha hecho internacional en el Helmántico al tapar un remate de nuevo de Cristeto. Sublime el cancerbero. ¡Vaya tarde!

Sin embargo, Cristeto se ha erigido como héroe al controlar un balón rebotado, conducirlo y disparar cruzado para subir el 1-0 al electrónico. Poco después, tras los sustos ocasiones por Gabri a la contra, Martín Galván ha metido un golazo de falta, que se ha cometido sobre él mismo, y ha firmado el 2-0 para desatar la locura en el 'templo' y los cánticos hacia él. +3 en una tarde en la que se ha merecido golear el Salamanca UDS.

6/6 PARA EL SANTA MARTA

Los de Alonso Fernández han sumado su segunda victoria del curso y llevan pleno tras imponerse con solvencia por 0-1 en la casa del filial de la Cultural con diana de Víctor Cascón a balón parado.

FICHA TÉCNICA

Salamanca UDS: Jon; Miguelito (Gustavo, min. 72), Souley, Durán, Poveda (Jorge, min. 88); Amaro, Diego Benito (Álvarito, min. 65), Cristeto; Caramelo, Martín Galván (Trejo, min. 88) y Javi Navas (Mansour, min. 88).

Mirandés B: Iago; Hodei (Resano, min. 86), Arechavaleta (Rosales, min. 63), Uzal, Ferreres; Asier (Arriola, min. 86), Guayo (Adrián, min. 86), Ekhiotz, Aarón; Barto y Maiso.

GOLES: 1-0, min. 70: Cristeto. 2-0, min. 83: Martín Galván.

ÁRBITRO: Héctor Juan Bustos, del colegio de Castilla y León. Amarillas para Miguelito; Maiso y Arrachavaleta.

ESTADIO: Helmántico. 3.120 espectadores.