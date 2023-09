Juegos de lotería en Massachusetts: ¿A qué se puede jugar?

Desde entonces, la Loteria de Massachusetts no ha parado de crecer, superando los US$131 mil millones. En este artículo repasaremos los juegos más populares.

Una lotería, distintas opciones de juego

La Lotería de Massachusetts permite acceder a diferentes opciones de juegos que se sortean a nivel nacional. Los dos más populares son Mega Millions y Powerball, pero también existen otras opciones como Mass Cash, The Numbers Game, Megabucks Doubler y Lucky for Life.

Los tickets para estos sorteos están disponibles únicamente de manera presencial, ya que no se permite la compra por internet en el estado. Aunque el comprador puede no residir en Massachusetts, los billetes deben comprarse, sí o sí, en locales con licencia. Además, el jugador debe ser mayor de 18 años.

Ahora, se repasarán cuáles son estos juegos.

Mega Millions

Mega Millions es una de las dos grandes loterías de los Estados Unidos. Los apostadores eligen cinco números del 1 al 70, y suman una cifra Mega Ball que se encuentra entre el 1 y el 25. Se sortea los martes y viernes a las 11 de la noche.

El récord de esta lotería ha sido US$1,580 millones. El boleto se vendió el 9 de agosto de 2023 en una lotería de Publix en Neptune Beach, Florida.

Powerball

Este es el segundo gran sorteo de los Estados Unidos, y el que detenta el récord con el premio más importante: US$2,040 millones, el cual fue para un solo ganador de California.

Powerball se sortea los lunes, miércoles y sábado a las 10:59 pm. Cada boleto cuesta $2 por juego. El premio es de un mínimo de US$20 millones, y para llevarlo es necesario acertar todos los números.

Mass Cash

La lotería Mass Cash es mucho menos conocida que las dos anteriores pero, aun así, muy elegida por el público. Para jugar, es necesario elegir cinco números del 1 al 35.

El jugador que acierte tres números, gana US$10. Si adivina cuatro números, US$250. Finalmente, si ha podido predecir los cinco números, se lleva el premio mayor de US$100.000. Se sortea todos los días a las 9:47 pm.

Megabucks Doubler

Megabucks se sortea cada miércoles y sábado a las 10:50 de la noche. Se accede al premio mayor de $5.4 millones acertando los seis números del sorteo.

Con cada billete de $1 se garantiza la entrada a la lotería. Los billetes marcados como “doubler” duplican cualquier premio que no sea el de los seis aciertos.

Lucky for Life

El gran atractivo de Lucky for Life es, como su nombre lo indica, un premio para toda la vida. Los ganadores que aciertan 5 números reguladores y un Lucky Ball acceden a US$1000 por día de por vida.

Los que no son tan afortunados, igual reciben premio. Acertando cinco números, se obtienen US$25,000 por año de por vida. Lucky for Life se sortea todos los días a las 10:38 pm.

The Numbers Game

El juego "Numbers Game" es el más económico de este listado. Se realiza dos veces al día y el costo de los boletos comienza en solo US$0.25.

Los apostadores deben seleccionar cuatro números del 1 al 9 y tienen varias opciones de juego disponibles. Por ejemplo, hay premios al acertar los números exactos o al tener combinaciones de números pares o no repetidos.

En resumen, la Lotería de Massachusetts ofrece una variedad de juegos populares, incluyendo Mega Millions y Powerball, dos de las principales loterías de Estados Unidos. Otros juegos incluyen Mass Cash, Megabucks Doubler, Lucky for Life y The Numbers Game. Aunque los premios varían, Mega Millions y Powerball ofrecen sumas millonarias, mientras que Lucky for Life brinda la posibilidad de obtener recompensas de por vida. Los boletos solo están disponibles personalmente en locales con licencia, y los jugadores deben tener al menos 18 años para participar en estos emocionantes sorteos.