"Sois basura, mierda que camina", el mensaje de Juan Magán para los autores de los pinchazos a chicas en Salamanca

El artista Juan Magán se ha mostrado su indignación por los pinchazos que se han denunciado en la Plaza Mayor de Salamanca, donde una multitud llenaba el ágora. De hecho, varias afectadas abandonaron el lugar, denunciaron los hechos y fueron acompañadas por la Policía al Hospital.

"Me han dicho que hoy pincharon, no se si drogas o nada por deporte, a algunas personas en el show de Salamanca", publicaba el músico en las redes sociales para añadir esta referencia a los agresores: "sois unos perdedores, basura, mierda que camina. Asquerosos, cobardes, nadie, absolutamente nadie y no seréis alguien jamás, panolis, pagafantas, pellizacristale, abraza farolas, ¡ridículos!".

El citado suceso empañó un espectáculo que disfrutaron miles de salmantinos que abarrotaron la Plaza Mayor para disfrutar con la música del artista, como se puede ver en nuestra galería de fotos.

El mensaje en Instagram