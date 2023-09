Las campeonas del mundo rechazan volver a la selección española si no hay más cambios en la Federación

Montse Tomé, la nueva técnico, no podrá contar con las mejores del mundo en los partidos ante Suecia y Suiza

Las campeonas del mundo han rechazado volver a la selección española si no hay más cambios en la Federación. Montse Tomé, la nueva técnico, no podrá contar con las mejores del mundo en los partidos ante Suecia y Suiza después de que las 23 futbolistas mantengan su 'no' a la Roja.

Las jugadoras han comunicado por teléfono a la RFEF su renuncia al entender que no son suficientes los cambios realizados en la organización nacional. Todas ellas -junto a otro grupo que compone casi el medio centenar- piden más cambios en la RFEF más allá de las recientes salidas de Luis Rubiales y el anterior seleccionador, Jorge Vilda. Las internacionales creen que también tienen que salir las personas de confianza de Rubiales. Además piden más respeto por Jennifer Hermoso.