La Glorieta toma nota de un novillero de raza, Ismael Martín

Primeras figuras de la novillería han existido siempre. Novilleros, con ese aire de airada revolución y garra, alentados por el fuego admirable de todas las jóvenes guardias. De aquel ramillete de novilleros fuertes, punteros, rodados, de oficio madurado para doctorarse y dar réplica a los engolados diestros del momento. Hoy podemos presumir de nuevo de un ramillete de ellos en el escalafón, de buenas hechuras, entrando en competencia y muy interesantes. Que por toda la Iberia están teniendo sus oportunidades.

Es muy frecuente oír a los novilleros que van a tomar la alternativa, la frase de “ahora torearé más cómodo”. Lo cierto, es que cada vez es más difícil que un nuevo nombre se asome a los ruedos, y el tema resulta doloroso, cuando se trata de una profesión que exige una base de esperanza y juventud, un riesgo constante de las nuevas sabias, que tropiezan con innumerables obstáculos, impidiendo la entrada a los ruedos, a esas promesas, que deben dar continuidad a la fiesta. Pero la "anemia" novilleril que preveo aún más acentuada es cuando se anuncian las alternativas a todo correr de los jóvenes valores del escalafón. Cansados sin duda la gran mayoría de mermar la cuenta corriente de sus mentores apremian con legítimos intentos, de hallar nuevos caminos, de querer llegar cuanto antes, con ese impulso arrollador, para encontrar soluciones más justas.

Hacían el paseíllo en la Glorieta dos novilleros formados en esta tierra, arropados por un mozo, no nacido aquí, pero formado en esta escuela, y que ya conoció plazas de importancia -Madrid incluído- y que repite en la Glorieta. Este es el caso de Mario Navas, con mucha repercusión, y también el torero de Cantalpino Ismael Martín, y en su debut más importante el albercano, Valentín Hoyos.

Era una tarde desangelada, al primer novillo, le faltó entrega, soso y distraído, al que consiguió meterlo en faena Hoyos con derechazos de buen corte, animoso el torero, mejora al natural y remates de buen tono, pero la cosa estaba como digo desangelada, y para colmo se atascó con la espada, y fue ovacionado. En su segundo el albercano, toreó con firmeza y ritmo con el capote, a la verónica con buen trazo, brindó al publico y desde el centro del ruedo lo pasó por la espalda, bien en derechazos y remates, pero la gente estaba fría, no conectó con el tendido muy dividido, la faena tuvo pasajes de exquisito trazo, pero tras una faena larga, a la que le faltó profundidad en determinados momentos mató de media al encuentro, trasera, pero se le pidió y se le otorgo oreja como premio a su labor.

Pero la plaza tomó otro cariz cuando apareció el torero de Cantalpino, Ismael Martin, un novillero animoso, con raza, solvente y un desparpajo fuera de duda, a mayores tiene una base de afición desmedida, no se empleó de capote, y tras un volantín el toro se mermó un tanto, y duró poco, pero bien lo aprovechó el torero clavando palos, y manejó por ambos pitones pasando al animal con limpieza, siempre muy entregado y conectando con el tendido, remató las series con torería y tras pinchazo mató a este primer novillo de media trasera, y le ganó una oreja. Pero su eclosión sucedió en el segundo toro un burraco con templada y boyante embestida, que permitió al joven novillero expresarse a modo arranco de hinojos dejándose notar para construir una faena con empaque por ambos lados, llevando cosido al noble animal manejó con exquisita suavidad el engaño y lo mató haciendo la suerte de entera trasera que basta, para cobrar dos orejas, y la vuelta al ruedo para un novillo de excelsa calidad.

Mario Navas tercero de la terna, es un torero con corte clásico, de exquisito gusto, maneja los engaños con temple superior, y cosecha unas faenas plenas de armonía y sosiego, todo con franqueza y muy despacio, sin embargo cuando ha cuajado la faena, no mata a los animales, está negado con la espada, no ejecuta bien la suerte, y lo peor es que ya tiene desconfianza al coger la de matar, perdió las orejas en su primero que metió bien la cara, como toda la novillada en último tercio, en su segundo, el que menos se entregó en la muleta, cosechó una faena con clasicismo y limpieza, pero nuevamente la espada no llegó a su destino media y descabello, y fue silenciado. Mañana llegan las figuras y Rufo por Morante, si, ya lo se que no es lo mismo. Pero…

Ficha del festejo

La Glorieta. Menos de media plaza en tarde fría nublada y algunas gotas.

Novillos de Espioja: Sin entrega en los primeros tercios, y que embistieron con nobleza y ritmo en la muleta. Superior el 5º premiado con la vuelta al ruedo. Resto aplaudidos en el arrastre.

Valentín Hoyos: Ovación y oreja

Ismael Martín: Oreja y dos orejas, salió a hombros por la puerta del toro.

Mario Navas: Ovación y silencio