Arrollador Ismael Martín en su debut en La Glorieta

Gran dimensión de Ismael Martín en su presentación como novillero en La Glorieta. El charro cortó tres orejas a una buena novillada de Espioja, con un extraordinario novillo que fue premiado con la vuelta al ruedo. El momento álgido de la función fue en el quinto capítulo, cuando Ismael Martín firmó una gran faena frente a Palmero, con el que tuvo que emplearse de salida, yéndose a los medios, donde dejó dos buenas verónicas y una media muy torera. Inspirado el de Cantalpino sacando al novillo del caballo con el capote a la espalda, para protagonizar después otro buen tercio de banderillas. Comienzo de rodillas del charro, toreando en redondo con la mano derecha aprovechando la embestida de Palmero, un bravo astado de Espioja que fue premiado con la vuelta al ruedo. Muy enfibrado e inteligente Ismael Martín, que además compuso muy bien en una obra de nota alta. Al natural brilló el charro, dejándola siempre puesta y vaciando la embestida, con profundidad y mucha firmeza. Muy valiente el joven espada, pisando terrenos muy comprometidos. Estocada entera y dos orejas con muchísima fuerza.

El cuajado segundo no permitió a Ismael Martín estirarse a la verónica. Derribó a Nicolás Martín el de Espioja, en un trance complicado contra las tablas para el picador. Brillante tercio de banderillas de Ismael Martín, dominador de los terrenos y aprovechando la embestida de Minutejo. Torerísimo el comienzo de faena doblándose por abajo. Buen novillo de Espioja, con el que el salmantino se mostró muy templado y atalonado en el ruedo de La Glorieta para ligar series de muletazos de muy buen trazo. A cámara lenta toreó el de Cantalpino al natural, frente a la almibarada embestida del animal. Cambió de registro el charro en un valiente final entre pitones. Cobró una estocada al segundo intento y cortó una oreja.

También tocó pelo Valentín Hoyos en el cuarto, montado y enseñando las puntas. Muy templado el saludo capotero de Valentín Hoyos, antes de un buen puyazo de José María González, tras el que quitó por gaoneras el novillero salmantino en los medios, desde dónde brindó su faena al público. Muy noble el de Espioja en la muleta de un Valentín Hoyos que no terminó de conectar con los tendidos. El salmantino dejó detalles en una faena de largo metraje en la que lo mejor llegó, al igual que en su primera actuación, al natural. Finalizó por manoletinas que fueron el preámbulo a un sensacional trincherazo. Se calentó el público tras la estocada y el novillero de La Alberca fue premiado con una oreja.

Con una larga de rodillas recibió Valentín Hoyos a Azulejo, primero de la tarde, y al que le costó salir de los vuelos en el primer tercio. Vistoso quite en los medios del novillero de La Alberca, que comenzó posteriormente por alto su faena de muleta. Muy firme Valentín Hoyos toreando con la mano derecha ante el repetidor novillo. Le faltó un punto de clase al de Espioja por el lado derecho, aunque fue más dulce en la muleta del salmantino por el izquierdo, por donde toreó Hoyos con largura y profundidad al natural. Poderoso en cercanías en un final en el que no bajó el tono de la faena. No estuvo fino con el acero y todo quedó diluído.

La faena de Mario Navas al tercero de la tarde, el de menor presencia del envío, pudo ser de premio gordo de no haber fallado con los aceros. Muy desentendido de las telas en los primeros tercios el de Espioja. Bien Joselito Rus con las banderillas. Brindó al público Mario Navas, que firmó un comienzo majestuoso. Se explayó el vallisoletano en rotundas series de muletazos, muy encajado y con un personal concepto del toreo que hizo las delicias del público. Sin perder pasos y en un palmo de terreno, a Navas le sirvieron cinco series para poner la plaza boca abajo. Sobresaliente en el toreo al natural, aprovechando el recorrido de Acosado, otro buen ejemplar de Espioja. Malogró Navas su gran faena con la espada.

Muy inteligente el comienzo de faena de Mario Navas al último de función, sometiendo por bajo y limando las asperezas que presentó en los primeros compases de la lidia. Se acabó pronto el novillo de Espioja, con el que Navas se volvió a mostrar como un torero diferente y poniendo de manifiesto un extraordinario sentido del temple.

FICHA

Plaza de toros de La Glorieta. Tercera de abono. Un tercio de plaza. Tarde nublada. Novillos de Lorenzo Rodríguez Espioja.

Valentín Hoyos, de chenel y oro. Ovación con saludos tras aviso y oreja.

Ismael Martín, de nazareno y oro. Oreja y dos orejas.

Mario Navas, de verde botella y oro. Ovación y silencio.