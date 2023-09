El PP se alimenta con el enfrentamiento civil

“Comparar el procés catalán con el periodo más sangriento de ETA es repugnante”, así calificó la periodista Angels Barceló las palabras de Aznar que, como un rabioso hooligan, lleno de odio y resentimiento, ha solicitado la movilización de la ciudadanía contra una posible amnistía a los presos del procés catalán fruto de las negociaciones entre el PSOE y formaciones políticas independentistas para conseguir el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno.

Que alguien como Aznar, que metió a España en la guerra de Iraq porque, al parecer, este país tenía armas de destrucción masiva –algo que no fue cierto-, que era presidente del gobierno cuando se cometió el mayor crimen terrorista de la historia de España y de Europa, intentando engañar a la ciudadanía con la autoría de un atentado que desde el primer momento las investigaciones apuntaban al terrorismo islamista y no al de ETA, presionando a los directores de los principales periódicos para que publicaran que la autoría era de ETA, porque si era ETA el PP ganaría claramente las elecciones celebradas tres días después del atentado y si era otro grupo terrorista, las perdería, porque había descuidado la seguridad nacional de posibles atentados cometidos por grupos terroristas que no fueran ETA, que engaño también a todos los españoles con la catástrofe del petrolero Prestige, diciendo, por boca de M. Rajoy, que el barco estaba echando “hilillos de plastilina” y, por tanto, no era peligroso ni contaminante para la costa “Da norte” en Coruña; que este ciudadano, lleno de rencor e impregnado de la ideología ultra derechista de Vox y de la de los republicanos de Donald Trump, que este ex presidente haga estas proclamas en estos momentos, es de una gravedad inigualable y de una maldad y de una perversión incalculables.

Esto también demuestra, por otra parte, que el actual líder del PP, Feijóo, no pinta nada en las decisiones importantes de su partido y está secuestrado por las posiciones más reaccionarias de PP, es decir, las de Aznar, Esperanza Aguirre o Ayuso (entre otros líderes). El ejemplo más claro es que las proclamas cainitas de Aznar han sido aceptadas completamente por el PP, que ha convocado a una manifestación para generar enfrentamiento entre españoles, el fin de semana previo al debate y votación de la posible investidura de Feijóo como presidente del gobierno.

Al PP le da igual generar enfrentamiento entre los ciudadanos españoles, con tal de conseguir el poder. EL PP quiere imponer su patriotismo trasnochado y caduco, acusando al resto de formaciones políticas (PSOE y partidos de izquierda y nacionalistas que, por cierto son mayoría en el Congreso de los Diputados) de ser la “anti España” y la reencarnación del maligno. ¡Qué poco hemos cambiado, por desgracia!, puesto que de lo mismo acusaban los golpistas del 36 –que provocaron la guerra civil y la dictadura franquista posteriormente- y sus acólitos seguidores, a todos los líderes y simpatizantes de partidos políticos que pertenecían al Frente Popular al final de la Segunda República.

El PP está intentando presionar a los Diputados socialistas para que traicionen a su partido y apoyen la investidura de Feijóo, dando muestras de la exigua catadura moral que gravita en los líderes de esta formación. Y no lo hacen ahora –como dicen ellos- porque han sido la lista más votada en las elecciones generales y, por tanto, tienen el derecho a gobernar , sino que también lo hicieron hace cuatro años –cuando el PSOE fue la lista más votada- intentando que diputados socialistas traicionaran a Pedro Sánchez, única forma de echar a Pedro Sánchez de la esfera política, porque lo odian y porque el PP sabe que con Pedro Sánchez lo tienen muy difícil para ganarle y acceder al poder.