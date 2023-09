Carmen Lomana, implacable contra Daniel Sancho: "Es un monstruo, un psicópata, no siento la menor empatía"

Sin pelos en la lengua, y demostrando que su sinceridad no tiene límites y que no hay tema de la crónica social que se le resista, Carmen Lomana retoma su agenda en Madrid tras disfrutar de uno de los veranos más especiales de su vida entre Marbella y Asturias.

Una reaparición en la que hemos aprovechado para saber su opinión sobre Daniel Sancho, y para preguntarle por el mensaje que mandó a Froilán para pedirle ayudar tras asesinar y descuartizar presuntamente a Edwin Arrieta en Tailandia. Una ayuda que el hijo de la Infanta Elena le negó, aunque como se pregunta la socialité "¿quién va a ayudar a ese monstruo?". "Me da asco, horror. Es un psicópata que además no da muestra del menor arrepentimiento" apunta, resconociendo que aunque no es "quién para juzgar, escuchándole no siento la menor empatía por este chico".

Aunque confiesa que "no me gustaría estar en la piel de sus padres", Carmen también se ha mostrado muy crítica con Rodolfo Sancho, cuya actitud ante las cámaras durante su reciente viaje a Tailandia para visitar a su hijo no entiende: "Me molesta cuando su padre dice está muy bien, come fenomenal, está encantado...". "Mira, cállate porque es muy duro lo que ha hecho" ha sentenciado dirigiéndose directamente al actor.

Continuando con el repaso por la actualidad, la socialité se ha pronunciado sobre el gran momento que atraviesa Paloma Cuevas con Luis Miguel, aunque cree que no se han casado en secreto como lleva semanas rumoreándose. "Está maravillosamente, pero no tiene ninguna necesidad de casarse en secreto. Que se casa, que haga una boda estupenda" apunta.

Gran admiradora de la Familia Real, Carmen se declara fan tanto de Victoria Federica -"tiene un estilazo estupendo, elegancia natural, le veo futuro seguro en la moda" afirma- como de la Princesa Leonor, a la que ve "fenomenal" tras su ingreso en la Academia Militar de Zaragoza: "Me encanta, una niña buenísima, con una fuerza de voluntad, muy estudiosa... una persona que es maravillosamente educada, buenísima y estupenda persona". "Ojalá la monarquía siga representándonos. Don Juan Carlos habrá hecho muchas tonterías pero es un gran rey, y el rey que tenemos ahora, Felipe, es lo mejor que podemos tener" añade.

Por último, y siendo esta la Semana de la Moda de Madrid, imposible no preguntar a Carmen si la veremos en el desfile de Ágatha Ruiz de la Prada, con la que protagonizó un enfrentamiento público hace solo unos meses. La respuesta está clara: "Le deseo lo mejor, no soy rencorosa, pero también hay momentos que según que líneas no se pueden pasar y ella las has pasado pero fue hace tiempo y ya está. Perdono pero no tengo interés en tener una relación con ella. No aporta nada a mi vida. Soy una persona bastante feliz y no tengo que buscar a alguien que sé que no me puede ni ver".