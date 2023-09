La familia de un niño con cáncer, tratado en Salamanca, pide que no obliguen al pequeño a pasar de curso

Argumentan que no pudo acabar 1º de Primaria y que cursar 2º resultará frustrante, pero la Junta no cede

Adrián Prada Álvarez, es un niño de 6 años, que vive en León aunque viene con frecuencia a Salamanca, debido a cuestiones sanitarias. Cuando tenía 5 años le diagnosticaron un leucemia linfoblástica aguda por lo que inició un tratamiento de 2 años que le obligaba a pasar frecuentes periodos en el Hospital Universitario de Salamanca.

"En este primer año íbamos y veníamos, no podía ir al colegio y nos asignaron una profesora que venía a casa 5 horas semanales", explica su madre, Sara Álvarez Costa, al tiempo que explica que, debido a estas circunstancias, en el pasado curso "ha estado excluido socialmente y no pudo terminar 1º de Primaria, de hecho no se le evaluó, porque no llegó a completar todos los contenidos programados".

"Obligado" a pasar de curso

Debido a ello y como en este nuevo curso ya iba a poder acudir al centro, la familia de Adrián se reunió con el inspector de Educación correspondiente y le pidió que volviera a cursar 1º de Primaria. Sin embargo, la respuesta por parte del representante de la Administración Autonómica fue que la ley dice que no se puede repetir, ya que solo se puede hacer en los años pares.

Los padres de Adrián se disgustaron, ya que consideran que no es repetir, sino que piden que el pequeño pueda "cursar el curso que no ha realizado, ya que en 2º no va a alcanzar los objetivos y no tiene vinculación con sus compañeros. Además, tenemos informes del logopeda y del psicopedagogo que respaldan que lo mejor para él es volver a empezar 1º de Primaria".

De hecho, el progenitor de Adrián, Enrique Prada reclama que se haga una excepción, ya que los profesores del colegio Valladares de Toreno, donde el niño está matriculado, afirman que "querer a toda costa que pase de curso sin estar preparado, no tiene ni pies ni cabeza".

Ante la negativa del citado inspector y, posteriormente, de la Dirección Provincial de la Diputación. Sara pedía la ayuda de la asociación Pyfano, fundada en Salamanca, para exponer el caso a la Consejería de Educación, pero no han tenido respuesta. A pesar de ello, seguirán luchando ante la Administración.