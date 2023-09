Las apps de citas añaden más funcionalidad de vídeo para los usuarios

Hoy te ofrecemos un vistazo a los cambios más significativos y también queremos prestar atención especial a la expansión del formato de comunicación a través de video en las plataformas de citas en Internet modernas. ¡Esperamos que te resulte interesante!

Cambios clave en las citas modernas

De hecho, la lista de cambios puede ser bastante larga, así que nos vamos a centrar en los más significativos: aquellos que han influenciado bastante los principios de las citas modernas:

Transición masiva desde páginas web a apps . Con la llegada de las redes de Internet móvil de alta velocidad, es posible usar servicios de Internet de forma mucho más cómoda desde el teléfono. Por eso, hoy en día para ligar se utilizan principalmente aplicaciones y solo como opción secundaria, páginas web.

. Con la llegada de las redes de Internet móvil de alta velocidad, es posible usar servicios de Internet de forma mucho más cómoda desde el teléfono. Por eso, hoy en día para ligar se utilizan principalmente aplicaciones y solo como opción secundaria, páginas web. Algoritmos e inteligencia artificial actualizadas. Las apps de citas han comenzado a utilizar activamente algoritmos de aprendizaje e inteligencia artificial para mejorar la calidad de los emparejamientos y también mejorar la experiencia del usuario. Esto permite ofrecer emparejamientos más adecuados y relevantes.

Las apps de citas han comenzado a utilizar activamente algoritmos de aprendizaje e inteligencia artificial para mejorar la calidad de los emparejamientos y también mejorar la experiencia del usuario. Esto permite ofrecer emparejamientos más adecuados y relevantes. Expansión de la funcionalidad. Dependiendo de la plataforma que uses, puedes disfrutar de una variedad de funciones, desde compartir archivos multimedia a chatear con realidad virtual. Además, aún quedan muchas más propuestas innovadoras e interesantes por venir.

Dependiendo de la plataforma que uses, puedes disfrutar de una variedad de funciones, desde compartir archivos multimedia a chatear con realidad virtual. Además, aún quedan muchas más propuestas innovadoras e interesantes por venir. Aumento de apps para grupos específicos de personas. En vez de aplicaciones universales, han comenzado a aparecer aplicaciones para grupos específicos de personas con intereses únicos y compartidos. Aunque el número de usuarios en estas aplicaciones es menor, existen más posibilidades de conectar con gente interesante, hacer amistad o incluso encontrar pareja.

En vez de aplicaciones universales, han comenzado a aparecer aplicaciones para grupos específicos de personas con intereses únicos y compartidos. Aunque el número de usuarios en estas aplicaciones es menor, existen más posibilidades de conectar con gente interesante, hacer amistad o incluso encontrar pareja. Atención especial a la seguridad y protección de datos. Con el incremento en número de usuarios, la importancia de la seguridad y la protección de datos se ha vuelto crítica para las plataformas de citas. Muchas han mejorado sus políticas de seguridad y privacidad pero aun así, la seguridad y la privacidad es una tarea de los propios usuarios.

Pero tal vez la innovación más importante es la popularización del formato de comunicación a través de video. En las webs clásicas de citas, este fenómeno comenzó a expandirse activamente durante la pandemia del Covid-19 debido al hecho de que la gente estaba literalmente encerrada entre cuatro paredes y buscaban formas de replicar la comunicación en persona. El video chat se convirtió en la mejor opción

Cómo han cambiado los videochats los principios de la comunicación

en Internet

El formato de video chat apareció en 2009 y pronto se volvió muy popular. En ese momento, el principal servicio era Omegle. Consiguió atraer un gran número de usuarios aunque la plataforma no fuera muy funcional. Simplemente conectaba usuarios al azar a través de video. Incluso la configuración más básica era casi inexistente.

Después, debido a la popularidad de este sitio, comenzaron a aparecer varias plataformas alternativas, muchas de las cuales tienen más funcionalidad y son más interesantes. Por ejemplo:

Shagle , una buena alternativa a Omegle, que ofrece a sus usuarios filtros de búsqueda de personas por sexo y localización. Aunque no funciona con precisión siempre, su mera presencia es positiva.

, una buena alternativa a Omegle, que ofrece a sus usuarios filtros de búsqueda de personas por sexo y localización. Aunque no funciona con precisión siempre, su mera presencia es positiva. OmeTV , otra alternativa a Omegle con filtros de búsqueda de usuario por sexo y localización, así como traductor de mensajes integrado para una comunicación más cómoda con gente de otros países. OmeTV también tiene apps para iOS y Android.

, otra alternativa a Omegle con filtros de búsqueda de usuario por sexo y localización, así como traductor de mensajes integrado para una comunicación más cómoda con gente de otros países. OmeTV también tiene apps para iOS y Android. CooMeet, una gran alternativa a Omegle que te ofrece muchos beneficios: filtro de búsqueda de usuarios por sexo y localización, traductor de mensajes integrado, stories, apps para iOS y Android, una moderación y servicio de soporte al usuario excelentes y su propio programa de afiliación en https://coomeet.com/es/omegle.

Por supuesto, puedes seguir usando el Video Chat Clásico Omegle. Sin embargo, si necesitas funcionalidad más interesante y útil, te recomendamos que consideres las alternativas mencionadas. O busca en Internet otros video chats populares para encontrar la mejor opción para ti.

¿Por qué las apps de citas están implementando la opción de video tan activamente?

De hecho, la razón mencionada antes sobre la pandemia del Covid-19 es solo una de ellas. Si, en 2020 la pandemia dio un gran impulso en esta dirección, pero hay otras razones por las que las apps de citas se han centrado tanto en el formato de comunicación a través de video:

Urgencia por mejorar la experiencia del usuario. Es la comunicación a través de video la que permite a los usuarios presentarse y mostrar su personalidad de forma más efectiva. Ni una descripción en un perfil ni un mensaje de texto produce el mismo efecto y permite evaluar a la otra persona con objetividad. Por eso, si realmente quieres hacer contactos prometedores, céntrate especialmente en la comunicación a través de video.

Es la comunicación a través de video la que permite a los usuarios presentarse y mostrar su personalidad de forma más efectiva. Ni una descripción en un perfil ni un mensaje de texto produce el mismo efecto y permite evaluar a la otra persona con objetividad. Por eso, si realmente quieres hacer contactos prometedores, céntrate especialmente en la comunicación a través de video. Deseo de incrementar el nivel de confianza entre los usuarios. El videochat permite a la gente ver a otros usuarios en tiempo real sin importar lo lejos que estén. Puedes comunicarte con una persona de casi la misma forma que en el mundo real porque puedes verla y oírla, captar su entonación y su estado de ánimo, leer sus gestos y también su lenguaje corporal. Es un nuevo nivel de comunicación en Internet.

El videochat permite a la gente ver a otros usuarios en tiempo real sin importar lo lejos que estén. Puedes comunicarte con una persona de casi la misma forma que en el mundo real porque puedes verla y oírla, captar su entonación y su estado de ánimo, leer sus gestos y también su lenguaje corporal. Es un nuevo nivel de comunicación en Internet. Necesidad de garantizar una mayor alineación de intereses. Las opciones de video pueden mejorar los algoritmos de emparejamiento de perfiles usados en las apps de citas porque proporcionan mayor información sobre el usuario y su identidad. Esto ayuda a ofrecer emparejamientos más relevantes y de mayor calidad. Y aunque el video chat clásico sigue dependiendo principalmente del azar, el aprendizaje automático y la inteligencia artificial también se utilizan. Esto significa que los emparejamientos interesantes ocurren mucho más que antes.

Además, no debes olvidar que la gente hoy en día valora su tiempo y las plataformas tradicionales de citas no se ajustan a la realidad actual. No todo el mundo se puede permitir sentarse a diario delante de una app de citas durante horas, ver decenas e incluso centenares de perfiles, hacer swipe a izquierda y derecha en fotos y chatear sin fin con gente que probablemente no se ajuste a lo que buscan…

La comunicación a través de video te permite ahorrar una gran cantidad de tiempo, esfuerzo y nervios. Simplemente abres la web o app y tras unos momentos estás hablando con alguien nuevo sobre temas interesantes que te interesan o simplemente pasando un buen rato; y si la comunicación no funciona, literalmente con un clic puedes pasar a la siguiente persona. Es realmente cómodo y abre nuevos horizontes para hacer contactos. ¡Estamos seguros de que te gustará!

¿Qué perspectivas vemos para la comunicación a través de video en la red hoy en día?

De hecho, es algo difícil contestar esta pregunta inequívocamente. Estamos seguros de que videochats como Omegle seguirán siendo populares durante mucho tiempo. Los video chats integrados en apps más clásicas de citas como Tinder, Bumble, Badoo y otras también serán populares. Pero a su vez, no podemos negar el hecho de que la industria de las citas en Internet está cambiando y evolucionando muy rápido.

Según muchos expertos, el siguiente gran paso adelante en esta área puede ser pronto con la propagación de la realidad virtual y aumentada. Estas tecnologías están siendo implementadas gradualmente en varias áreas de nuestras vidas. En el futuro este proceso se convertirá en algo mucho más activo. Especialmente cuando las tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada se vuelvan más accesibles para más usuarios potenciales. Porque de momento, para el usuario medio de Internet, unas gafas de VR siguen siendo bastante caras y una compra injustificada. Sin embargo, tarde o temprano esto cambiará y entonces entraremos en la era de las citas virtuales. Es difícil decir cuándo ocurrirá exactamente pero existen todas las razones para creer que puede ocurrir mucho antes de lo que creemos.