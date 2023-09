Isa Pantoja da la última hora sobre su boda. Sentencia a Kiko Rivera y siembra la duda sobre su madre

A un mes de su boda, Isa Pantoja y Asraf Beno siguen ultimando los detalles del que promete convertirse en el día más feliz de sus vidas. Será el 13 de octubre cuando la pareja se de el 'sí quiero' en una ceremonia civil en Sevilla, y por el momento sigue sin estar claro si Isabel Pantoja estará entre los invitados. Aunque la tonadillera no confirma ni desmiente, su entorno desliza que no entra en sus planes asistir porque no tiene relación con su hija.

La enamorada pareja ha hecho un parón en los preparativos de su enlace y ha reaparecido en el desfile de Félix Ramiro en Madrid, donde Asraf ha vuelto a las pasarelas desfilando como modelo nupcial ante la orgullosa mirada de Isa, que no ha dudado en arropar a su novio sin perder detalle de los posibles looks que el modelo podría lucir en su boda.

Con el gran día cada vez más cerca, la hija de Isabel Pantoja confiesa que está "muy nerviosa". "Me está costando hasta dormir. Las cosas importantes ya las tengo, pero son muchas tonterías... hay detalles que yo pensaba que lo iba a tener seguro y al final son detalles pequeños que no les doy importancia y luego no los encuentro" nos ha contado, asegurando que a pesar de estos contratiempos de última hora "estoy contenta, satisfecha y muy feliz".

Entre los preparativos ya 'cerrados', los dos vestidos de novia que lucirá en su boda, sobre los que con una sonrisa evita dar ningún detalle, aunque en su momento adelantó que el primero sería clásico y elegante, y el segundo, más moderno y con un toque exótico en homenaje a los orígenes marroquíes de Asraf.

La lista de invitados es otro de los puntos que más han dado que hablar sobre su enlace. Con la gran duda en el aire de si su madre estará a su lado en un día tan especial para ella, Isa mantiene el misterio y afirma que "no te puedo decir nada", dejando en el aire la posible asistencia de la artista.

Confirmado está sin embargo que Jorge Javier Vázquez será su padrino de boda. Algo que, reconoce, le hace una especial ilusión porque "es una persona que ha confiado en mí desde el primer momento, las entrevistas más duras para mí las he hecho con él, he pasado momentos buenos y malos, he compartido muchas cosas con él y significa mucho". "Es mi padrino televisivo y quería que formase parte de un día tan importante como mi boda. Ha sido importante en esa etapa y ahora quiero que esté conmigo en ese día, también me da esa seguridad para hacer el paseíllo que me da vergüenza" explica.

Un paseíllo del que será testigo directo Anabel Pantoja -"sí que va, por supuesto" afirma Isa- pero no sus primos Manuel Cortés y Alma Bollo ni su hermano Kiko Rivera: "No" se ha limitado a confesar, sentenciando así al Dj y dejando claro, sin entrar en detalles, que no quiere tener relación con él y que ni siquiera su boda ha hecho que cambie de opinión.

Llamativas ausencias familiares sobre las que Asraf tampoco ha querido pronunciarse: "Me tengo que ir, lo siento, venga" se ha excusado antes de huir ante la pregunta sobre la asistencia (o no) de Isabel Pantoja a su boda.