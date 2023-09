Un celador se encierra en huelga de hambre en el centro médico de Astorga (León) por no cobrar noches y festivos

Un celador del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) en el centro de salud de Astorga (León) ha dado inicio hoy a un encierro en las instalaciones del centro médico, donde ha decidido también comenzar una huelga de hambre en protesta por no cobrar las retribuciones por noches y por festivos que realiza "en jornadas ordinarias de 17 ó 24 horas", algo que considera un "robo de derechos que la justicia permite".

Se trata de Víctor Manuel Pérez Álvarez, celador con una antigüedad de 33 años, que, en declaraciones a Europa Press, ha culpado de la situación a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León y al sistema judicial, que se están "riendo" del medio centenar de profesionales de esta categoría, afectados por esta situación en toda la Comunidad.

Según ha explicado, un decreto de "tiempos del Insalud" se "olvidó" de contemplar a los celadores a la hora de establecer los pagos por la realización de guardias a los profesionales sanitarios, que sí perciben desde entonces médicos y enfermeras.

Por esa razón, una decena de celadores solicitaron hace algo más de cinco años percibir esas remuneraciones por noches y festivos, tres de ellos con denuncia por la vía del Contencioso Administrativo, con resolución favorable para los demandantes. "Lo ganaron y nosotros, que en aquel momento no denunciamos por circunstancias económicas, nos acogidos a eso, a que había una sentencia".

De esta forma, el resto de los trabajadores afectados trataron de acogerse a una extensión de efectos de sentencia, es decir, tratar de obtener la misma resolución sin necesidad de acudir al Contencioso Administrativo al tratarse del mismo caso, aunque fue entonces cuando "la juez lo deniega por considerar que queríamos generar un incremento patrimonial", motivo por el que fueron conminados a acudir al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

"FUERA DE PLAZO"

Allí, sin embargo, se les volvió a negar a los trabajadores esta solución "porque la reclamación no llegaba a los 15.000 euros", motivo por el que regresaron al Contencioso, donde les dijeron que estaban "fuera de plazo".

A partir de ese momento, llegó un momento de negociación a nivel político, en este caso con el gerente del Sacyl en aquel momento, Manuel Mitadiel, de Ciudadanos. En pleno proceso llegó el adelanto electoral "y Ciudadanos salió del Gobierno" por lo que, posteriormente, se retomó el diálogo con el Partido Popular sin que, hasta el momento, haya habido una respuesta", aunque sí "apoyo" de la Unión del Pueblo Leonés, que ha presentado una propuesta en las Cortes de Castilla y León en este sentido.

"Me di de plazo hasta después de verano. Si no sabía nada, me encerraría y comenzaría una huelga de hambre. Y aquí estoy", ha señalado Víctor Manuel Pérez, que ha explicado que, con esta protesta, después de haber sufrido un infarto y un ictus, pone su "vida en peligro", aunque está decidido a "llegar hasta el final".