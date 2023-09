Esther del Brío facilita la educación financiera para niños con el libro 'El Bosque de la Economía'

El salón de actos de Caja Rural de Salamanca, en la Puerta de Zamora 2, ha sido el escenario de la presentación del libro de educación financiera para escolares 'El Bosque de la Economía', escrito por Esther del Brío, publicado por la editorial Círculo Rojo y respaldado por la citada entidad financiera, así como la Universidad de Salamanca (USAL) y la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.

Al acto acudían el director provincial de Educación de Salamanca, Ángel Miguel Morín Ramos; la vicerrectora de Ciencias de la Salud y Asuntos Sociales de la USAL, Ana Martín Suárez; la autora y catedrática de Economía Financiera en la USAL, Esther del Brío y la directora general de Caja Rural de Salamanca, Isabel Martín Arija.

Sinopsis del libro

La historia que cuenta en “El bosque de la economía” comienza cuando la cangura Natalia encuentra una moneda en medio del bosque y el gato Jorge, experto en asuntos de dinero, le explica cómo utilizarla. Desde ese momento la vida en el bosque cambia y se llena de aventuras.

Este libro contiene tantos cuentos como letras tiene el abecedario y cada letra está dedicada a un personaje y a un concepto económico. La letra A le corresponde a la abeja Andrea, que quiere aprender a ahorrar; la letra K al Koala Calamidad, que quiere trabajar mientras duerme; la letra N corresponde a nuestra amiga Natalia, que quiere montar su propio negocio.

Muchas aventuras y mucho aprendizaje con este doble proyecto, ideal para crear el rincón de la economía en tu casa o en tu cole: proyecto de educación financiera y proyecto de lecto-escritura, especialmente destinado para niños de 3 a 10 años. Porque todo lo que aprendas de niño te ayudará a ser la persona que deseas ser de mayor.

"Estos cuentos os gustarán porque los inventé a los pies de la cama de mis hijos tratando de explicar mediante cuentos la dureza de la crisis económica. Mis hijos me ayudaron a elegir los personajes, como el temible tigre Crisis; me preguntaron dudas que hicieron surgir otros cuentos (mamá, ¿quién paga los fuegos artificiales?) y me ayudaron a entender cómo hay que explicar la economía a los niños. Espero que disfrutéis de estos cuentos tanto como mis hijos lo hicieron, y tanto como yo he disfrutado contándolos, escribiéndolos y ahora publicándolos. Los dibujos no son míos, pero os van a gustar una barbaridad", añade Esther del Brío.

La autora

Esther del Brío es catedrática de Economía financiera en la Universidad de Salamanca (España), aunque también se formó en la Universidad de Cambridge y ha viajado por el mundo, tanto presencialmente como a través de sus publicaciones: decenas de artículos científicos sobre finanzas, mercados financieros, gobierno de la empresa y educación e inclusión financiera. Ha sido además portavoz de economía y de función pública en el Senado de España.

Esté donde esté, siempre alza su voz para defender la educación financiera de niños y niñas, también desde el programa Kakebo de Radio Universidad de Salamanca. Porque todos debemos conocer cuánto cuestan las cosas y cuánto valen… Solo así se pueden tomar decisiones económicamente inteligentes cuando lleguemos a la edad adulta. Educando hoy, podremos recoger frutos mañana.