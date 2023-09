Las campeonas españolas del Mundial de Fútbol demostraron múltiples capacidades

A pesar del tiempo trascurrido desde el emocionante día de la victoria final de la Selección Española de Fútbol, se siguen escribiendo ríos de tinta no tanto por el partido en sí mismo, sino sobre todo por la celebración oficial posterior, con la imposición de medallas y Copa, y la anécdota de la conducta improcedente del Sr. Rubiales durante la misma.

Añadiré ahora dos comentarios, desde mi punto de vista profesional de psicólogo, que concierne uno al Sr. Rubiales y otro al ex entrenador Sr. Jorge Vilda.

La conducta del Sr. Rubiales con el beso no consentido a la jugadora Srta. Hermoso, que ha sido juzgado masivamente falto de ética, no solo por la inmensa mayoría de mujeres feministas, sino por una gran mayoría también de varones, ha sacado de nuevo a la superficie, las supuestas confusiones en la redacción de la Ley del “Solo sí es sí”: esta anécdota de un beso no consentido por una parte, de nuevo ha podido manifestar cómo en el campo de la sexualidad humana hay tantas dimensiones psíquicas intervinientes que hace que la confusión respecto a las intencionalidades del hecho aparezca con gran frecuencia. Sólo el criterio de consentimiento claro por ambas partes puede hacer desaparecer esencialmente la confusión sobre intencionalidades como la ley que proponía el Ministerio de igualdad los meses pasados.

Ahora el movimiento feminista, situándose con el equipo femenino nacional de fútbol, ha vuelto a poner en su sitio la importancia del consentimiento en materia sexual, como único ordenamiento que limite conductas sanas y espontáneas, de conductas abusivas o agresivas. Y así ha iluminado el sentido de la ley del “Solo sí es sí”.

Otra cuestión muy distinta a esta, que si la saco aquí es primero porque cuando la vi en la pantalla de televisión, durante el partido final mundial de fútbol, me sorprendió enormemente, desde el punto de vista psicológico; y segundo, porque no la he oído ni leído comentar a nadie. Y sin embargo, obviamente, no fui el único que la vio en la pantalla de TVE: inmediatamente después de marcar el equipo español el primer ( y único gol del partido) la cámara enfocó la figura del entrenador ( como es muy habitual para poder compartir la reacción de alegría del entrenador); pues bien, lo que vieron los espectadores de ese día tan especialísimo, es que el entrenador, Sr. Jorge Vilda, no manifestó en esos segundos posteriores al gol, el menor signo de alegría o de cualquier otro sentimiento similar; sus músculos faciales no se movieron, mientras todo el estadio de fútbol y toda España dio un salto o grito de alegría viendo tan próxima la victoria del equipo español.

¿Por qué el Sr. Vilda no expresó el normal sentimiento de alegría en ese momento? No voy a hacer ninguna hipótesis sobre las causas o causa que le impidieron alegrarse o manifestar la alegría en ese significativo momento; ni le conozco personalmente ni apenas sé nada de su relación con el equipo vencedor; por lo tanto me quedaré en la prudencia de afirmar solo lo que vimos ese crucial momento: el Sr. Vilda no pareció alegrarse, ni mucho ni poco del gol decisivo que su equipo acababa de meter.

En psicología, esa incapacidad de expresar sentimientos la comprendemos como un síntoma.