Salamanca rinde homenaje a López Chaves: "Aquí empezó todo y aquí acabará" 

Lleno en la plaza de Sexmeros para rendirle homenaje al maestro Domingo López Chaves esta misma semana en la que se cumple los 25 años de su alternativa y ante su compromiso en La Glorieta el próximo día 21. Allí está acartelado junto a Morante de la Puebla y El Juli, otro matador de toros que se retirará tras esta temporada. Para López Chaves será su última corrida de toros, lo que convierte a esa cita en un hecho único y especial.

El de Ledesma ha visto reconocida toda su trayectoria en un acto organizado por la empresa BMF Toros y que estuvo moderado por la periodista Noelia López, y al que también han estado invitados los ganaderos protagonistas de la corrida concurso.

El propio Domingo López Chaves ha confesado el momento en el que decidió tomar la decisión de dejar de torear: "Fue en Francia, en la soledad, se me vino a la cabeza la idea de dejarlo todo. Lo consulté con la familia y tenía claro que quería que fuera en Salamanca, porque aquí empezó todo. En Salamanca huele a toros, en cada rincón ves un aficionado, o un ganadero... y eso es un regalo" ".

Una temporada muy emotiva para el diestro salmantino que se cerrará dentro de diez días. "Dejarlo es duro, cada paseillo que he hecho esta temporada lo hago pensando que es el último, es una despedida a cada escenario, es duro y a la vez también me hace sentirme satisfecho, orgulloso a lo que he vivido", ha confirmado López Chaves.

Durante este año ha vivido tardes importantes en Santander, en Madrid, en Bilbao, o en plazas "más cercanas" como Guijuelo o "la emotiva" despedida de su pueblo, Ledesma, y como no podía ser de otra forma también quiso acodarse en este homenaje de sus orígenes, el momento en el que dijo a sus padres que quería apuntarse a la Escuela Taurina, de donde se queda con los valores que adquirió "como persona y como torero".

El momento más especial de la tarde llegó cuando cogió su madre el micrófono. "Tengo un hijo al que quiero muchísimo, hemos sufrido mucho pero también nos hemos alegrado mucho de sus triunfos. No somos de palabras, pero él sabe lo que significa para nosotros". Y también quiso agradecer el cariño que le han dado a su hijo todos los aficionados taurinos, especialmente "al pueblo de Ledesma". La ovación fue sonora con el arropo de las más de 200 personas que quisieron estar al lado de un grandioso torero que dice adiós.