El obispo de Salamanca llama a la solidaridad y la oración por las víctimas del terremoto en Marruecos

El obispo de Salamanca, José Luis Retana, se ha solidarizado con el pueblo marroquí a través de una carta para la comunidad Diocesana de Salamanca:

"Queridos hermanos y hermanas, nuestros corazones están llenos de tristeza y compasión por la devastadora noticia del terremoto que ha sacudido Marruecos, que ha dejado a su paso una estela de destrucción, sufrimiento y una pérdida insuperable para muchas familias.

En estos momentos, queremos expresar nuestra solidaridad y elevar nuestras oraciones por nuestros hermanos y hermanas marroquíes que están atravesando esta dolorosa tribulación. Nuestros pensamientos están con las familias que han perdido a sus seres queridos, con los heridos, los desaparecidos y aquellos que enfrentan las secuelas de esta tragedia. Oremos para que la luz de la esperanza brille en medio de la desesperación, y encuentren consuelo en el amor y la gracia de Dios.

En este momento de oscuridad, recordamos las palabras de nuestro Señor: “Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber; fui forastero, y me hospedasteis” (Mt 25,35). Sigamos su llamada a amar y cuidar a nuestros hermanos y hermanas marroquíes en estos momentos de dificultad.

Con mi afecto y bendición, José Luis Retana, obispo de la Diócesis de Salamanca".