Dani Ponz, enfadado en Unionistas: "Me he sentido claramente perjudicado por el arbitraje. Es incomprensible lo que ha pasado aquí"

Dani Ponz, entrenador de Unionistas, ha compartido sus impresiones acerca del 1-1 en casa del filial de la Real Sociedad.

Arbitraje: "Me he sentido claramente perjudicado por el arbitraje. Es incomprensible lo que ha pasado aquí. Casi le parten el tobillo en la jugada del penalti y una agresión a Camus espectacular. Es increíble que no se haya pitado y es sorprendente. No ayuda esto y ya van tres semanas así".

Empate: "Ha habido cuatro partes en el partido. Hemos tenido ocasiones claras, pero su primera parte es suya y en la segunda hemos mejorado. Si marcamos antes, ganamos el partido".

Mediapunta: "No creo que falte y hemos hecho muchas ocasiones. Hay días de más o menos aciertos".

Amarillas y rojas: "Si son justas, me parece excelente que saquen lo que haya que sacar... lo que pasa es que no es así".