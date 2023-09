Un rotundo Perera y 'Madrileño' ponen cara la feria

La primera corrida de toros de la feria tuvo como principal protagonista a un Miguel Ángel Perera que firmó una tarde rotunda. El torero extremeño, más allá de las tres orejas cortadas, dictó una cátedra de toreo en La Glorieta, que terminó rendida a sus pies. Temple, largura, profundidad, ajuste... de un Perera en sazón y que salió en hombros tras una faena de cotas muy altas frente a Madrileño, un gran toro de Vellosino que fue premiado con la vuelta al ruedo y para el que se llegó a pedir, de forma exagerada, el indulto. Pudo acompañar Manuel Diosleguarde en la salida por la Puerta Grande a Perera, pero el suceso en el sexto de la tarde, cuando su oponente cayó desplomado antes de entrar a matar, dejó todo en punto muerto. Pese a la anécdota, la tarde de Diosleguarde es para tenerla en cuenta por disposición, claridad de ideas y un concepto del toreo que ilusionó a sus paisanos. Valadez pasó de puntillas, sin decir absolutamente nada, en una tarde en la que su lote fue el de menos opciones.

Brillante la cuadrilla de Perera en el cuarto de función, que brindó el extremeño a la concurrencia. Importante la embestida de Madrileño e importante Perera, apretado y toreando con una profundidad extrema. Rotundo el extremeño en las series a derechas. Todo en un palmo de terreno. Le costó más a Perera cogerle el pulso al natural, por donde reponía más pronto el de Vellosino, aunque cuando encontró la tecla firmó una serie rotunda. Abrumador el torero en el toreo en redondo, haciendo rugir a los tendidos. Temple, largura, pulcritud y la muleta a ras de suelo. Rotundo Perera y gran toro de Vellosino, para el que incluso se pidió el indulto por parte de un sector del público. Mató de gran estocada al segundo intento y paseó dos orejas.

Otra oreja había cortado en el abreplaza, que recibió una ovación de salida por su buena presencia, con el que Perera no pudo estirarse a la verónica. Se quitó la espina en un quite por templadas chicuelinas tras el tercio de varas, donde el de Vellosino se dejó en el caballo de Alonso Sánchez, que señaló con precisión. Saludó Curro Javier tras parear de forma notable. Muy firme Perera toreando sobre el pitón derecho, aprovechando la embestida con clase del de Vellosino. Muy al limite de fuerzas el animal, soltando la cara siempre al final del muletazo. Importante Perera en el toreo al natural, muy asentado y dejando algún muletazo de mucha profundidad. Acertó en todo momento con las distancias y las alturas el extremeño, que finalizó por manoletinas de mucho ajuste. La espada viajó caída y tuvo que hacer uso del descabello el espada, lo que no impidió que pasease un trofeo.

Con mucho brío salió al ruedo el tercero de la tarde, que a punto estuvo de prender a Diosleguarde cuando lo sacaba hacia los medios con el capote. Gran puyazo de Alberto Sandoval y gran pelea de Aguilillo, que provocó una gran ovación en La Glorieta. Muy complicado en banderillas el de Vellosino, poniendo en aprietos a Jesús Talaván. Muy poderoso el comienzo de faena de Diosleguarde, limando y moldeando la embestida del astado. Templadísimo el salmantino, que de uno en uno firmó una serie de derechazos de mucha entidad. Le faltaron finales al de Vellosino, que salió desentendido de cada muletazo, pero Diosleguarde puso todo de su parte para que aquello no bajase de intensidad. Siempre dejándola muy puesta, el charro no se aburrió nunca para torear con empaque y personalidad. La última serie toreando por naturales tuvo un gran trazo de un Diosleguarde al que le funcionó la cabeza a la perfección. Se tiró recto como una vela a matar y dejó una estocada delantera que precisó de golpe de verduguillo antes de pasear una oreja de ley.

Complicadísimo de salida fue el sexto, muy bien presentado como el resto de sus hermanos, y que hizo a Diosleguarde bregar con soltura para sacarlo hacia afuera. Sobresaliente Elías Martín, con un par de gran mérito. Consintió el salmantino al de Vellosino en un inicio de faena sin someterlo. Se apretó después en series a derechas en las que el astado nunca embistió con franqueza. Plantó batalla Diosleguarde cuando la pidió Inclusero, funcionándole nuevamente la cabeza. Se metió en cercanías en un final valiente y con raza, para poner el broche a una faena que siempre fue a más. Se desplantó el salmantino en un alarde de torería y cuando se disponía a coger el estoque para sellar su triunfo, el toro cayó fulminado, siendo imposible finalizar su labor entre la incredulidad del respetable y del propio matador. Todo quedó en una clamorosa vuelta al ruedo y con el público queriendo volver a ver a Diosleguarde, que hizo méritos para que su primera tarde como matador de toros en Salamanca finalizase con la salida en hombros.

No fue la tarde de Valadez, que pechó con el lote más deslucido. No se empleó el segundo de Vellosino en ningún momento, desarrollando sentido y sabiendo lo que se dejaba atrás en cada viaje. Muy violenta la embestida de Aguilillo, que no permitió a Valadez relajarse ni estar cómodo. Lo intentó el mexicano pero el lucimiento fue imposible. Mató al segundo intento, cobrando una estocada baja.

Quitó Leo Valadez por lopecinas en los medios frente al quinto de la tarde, otro toro de imponente lámina. Brindó al público el mexicano, comenzando con varios cambiados por la espalda. Firme Valadez, que buscó el lucimiento frente a un astado de Vellosino al que le faltó transmitir en su embestida a cámara lenta pero tuvo nobleza a raudales. Acortó distancias Valadez, donde tampoco encontró la fórmula para llegar al tendido. Además estuvo a punto estuvo de ser cogido en una colada, finalizando su discreta actuación siendo silenciado.

Ficha

Plaza de toros de La Glorieta. Segunda de abono. Casi media entrada. Tarde soleada. Toros de Vellosino, bien presentados, con kilos y cara, de juego dispar. El cuarto premiado con la vuelta al ruedo. Primero y tercero aplaudidos en el arrastre. Segundo áspero. Quinto muy noble pero soso. El sexto, noble.

Miguel Ángel Perera, de verde botella y azabache. Oreja tras aviso y dos orejas tras aviso.

Leo Valadez, de azul celeste y oro. Silencio y silencio.

Manuel Diosleguarde, de blanco y oro. Oreja tras aviso y vuelta al ruedo.