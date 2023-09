Triunfo de Salvador Herrero y Noel García en Mieza con una buena novillada de Valrubio

Los vecinos de Mieza se despedían este sábado de sus Fiestas del Toro con una buena novillada de Valrubio y el triunfo de Salvador Herrero y Noel García, que lograban dos orejas cada uno en una tarde en la que irrumpió la lluvia pero en la que reinó un gran ambiente festivo.

Salvador Herrero estuvo bien en su primero, justo de fuerzas y que obligó a torearlo entre algodones. Aun así, el novillero de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca logró ligar varias tandas de muletazos por ambos pitones a un novillito noble y bravo. Tras pinchar, paseó una oreja. En su segundo, tercero de la tarde, tuvo ante sí un rival de mayor entidad, aunque con menos calidad que el primero. Mas cuajado que el que abría plaza, Salvador Herrero no logró someterlo en su faena, por lo que faltó trasmisión en buen número de muletazos con ambas manos. Remató con una serie de manoletinas y cortó su segunda oreja.

Noel García tuvo el mejor lote de la tarde, cortó dos orejas a su primero y podía haber repetido trofeos con el que cerraba plaza si no lo hubiera impedido una estocada delantera y que le obligó a coger la cruceta, con la que no tuvo suerte. En ambos novillos estuvo entregado, especialmente en el primero, que dio la vuelta al ruedo, ligó una faena variada y que llegó a los tendidos con un toreo desmayado y pases templados que arrancaron los olés de los tendidos. En su segundo, noble y bravo, Noel estuvo intermitente, no logró acoplarse a la velocidad del novillo y se dejó ir un buen ejemplar de Valrubio, que fue de menos a más conformé avanzó la lidia. Aun así, de no haber fallado con el estoque de cruceta hubiera obtenido premio.

Bien ambos novilleros en los quites de primero y segundo, y Manuel Tabernero, que actuaba de sobresaliente, en los del tercero y cuarto de la tarde. Tras la salida a hombros de Salvador Herrero y Noel García, los aficionados disfrutaron de una capea.

Recta final de las fiestas

Finalizado el último festejo de las fiestas en honor a la Virgen del Árbol, el programa festivo enfila la recta final este sábado con el tradicional concurso de baile de disfraces para niños y adultos, y la macrodiscoteca móvil La Tribu. Con las banderas ya recogidas del balcón del Ayuntamiento, para el 17 de septiembre, a las 14:30 horas, queda la degustación de carne de los novillos lidiados durante estas fiestas, evento que tendrá lugar en el salón de las antiguas escuelas.