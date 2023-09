Pintura, escultura y grafitis, protagonistas en los pasillos interiores de La Glorieta

La plaza de toros de Salamanca vuelve a acoger este año la iniciativa cultural 'Museo Taurino Plaza Abierta La Glorieta', que celebra la noveda edición. La pintura, la escultura y el grafiti se convierten en protagonistas en esta exposición temporal de arte, cultura y contenido didáctico relacionado con la tauromaquia. Ubicada en los pasillos interiores del coso salmantino, puede visitarse hasta el día 21 de septiembre, en horario de 11:30 a 13:30 horas por las mañanas y, por las tardes, durante las corridas de toros.

El gerente de la plaza de toros de La Glorieta, Mateo Carreño, ha presentado en la mañana de este sábado una inciaitiva en las que participan los artistas Jesús Chertudi, Jesús Solano, José Ángel Nava, Antonio Catalán, Sánchez Calzada, Montserrat González, Julio Calvo, Raquel de la Iglesia.

La exposición es "una puerta abierta a la ciudad, sobre todo de cultura, porque el toro es cultura; son artistas de pintura, de escultura, de cabezas de toros y se trata de que la ciudad se integre en la plaza y tenga un motivo por las mañanas para venir también", ha señalado Carreño.

La idea a transmitir es que "el toreo siempre ha ido ligado a la cultura, al arte". Esta iniciativa, que dejó de hacerse dos años, volvió a retomarse "y ojalá dentro de tres o cuatro años, esté toda la plaza rodeada de artistas y sea esto un punto de encuentro de artistas durante la feria de Salamanca". El toreo "es cultura y así queremos vivirlo y retransmitirlo. Todo lo que se ha hecho aquí de pintura o escultura tiene referencia con los toros".

Uno de los artistas, Jesús Solano, ha querido a través de su obra "de alguna forma, descorrer las cortinas que existen en el mundo del toro, pasar a la trastienda y dejar reflejada la riqueza de matices, de personajes, que componen el universo taurino y de la tauromaquia".

José Ángel Nava, pintor charro, con orígenes pen Peñaranda y Macotera, considera que la iniciativa "es muy importante, porque pienso que el arte y la cultura están muy ligados a la tauromaquia desde siempre, son nuestras raíces. La tauromaquía como arte, raíz y cultura de España. La colección de cuadros que he traído es hiperrealismo poético, trata de reflejar la realidad desde un punto de vista más emocional y más sentimental y poético; he querido poner en valor lo que es la figura del torero en sí y llegar a esa captación psicológica de cada uno de ellos tratando de representar un poco lo que es su personalidad, ya no solo como toreros, sino también tratar de humanizarlos".

Antonio Catalán, artista madrileño, ha calificado la exposición como "una oportunidad muy bonita" y ha explicado que empezó hace unos diez años "a tomar apuntes con la fotografía para luego plasmarlo en este caso con acuarela, también hay algunas aguas con vino tinto".

Julio Calvo y Montserrat González son de Salamanca, concretamente del barrio del Oeste, y están hacen grafitis en directo para "expresar un poco el mundo del toro"

La obra que expone Jesús Chertudi es "impresionismo, costumbrismo del campo y plaza".

Raquel de la Iglesia ha traído a la plaza una "pequeña representación de la pintura que estoy trabajando ahora, que sobre todo es las personas sin cara, pero que se les reconozca, para que venga la gente ylas descubra".

Fotos: Miguel Hernández