La disputa por la calle.

Pensaba alabar la “fabulosa” gestión de Renfe, en particular tras la reciente DANA, y los trenes que no ve delante de sus narices. Pero me ha podido una magnífica sentencia en Barcelona conexa con algo visto estos días. Estirando el largo capítulo por entregas sobre el derecho al espacio público urbano. Antes de nada, alegrémonos de tener en la judicatura gente tan versada y con tanta pericia disponiendo sobre vicisitudes tan alejadas de su legal sabiduría. El asunto es, muy resumido, que para su señoría una calle (catalogada como vía local) sólo lo es si pasan coches, y si plantas algo se convierte en zona verde. Indagando interpretaciones a las normas difíciles de imaginar, incluso a pesar de la Autoridad urbanística, ¿quizás buscando otra cosa?.

Según el Plan General salmantino en la Ordenanza 16ª de Sistemas Locales de Vías Públicas aparece “Art. 8.17.1 Definición. Usos predominantes. (…) destinados a la estancia, relación, desplazamiento y transporte de la población así como al transporte de mercancías, incluidas las superficies de aparcamiento y las zonas verdes con finalidad ornamental o de complemento de las vías públicas. Son espacios de uso y dominio público”. En Barcelona la calle en cuestión, Consell de Cent, según el Plan General Metropolitano (¡de 1976!) forma parte de la red viaria local y “tiene por misión principal dar acceso a las edificaciones y enlazar con las vías básicas” (artículo 196.3). Imposible tras peatonalizarse, según la sentencia “ya no se puede recorrer de forma lineal” por el coche, no los peatones. Algo similar a lo provocado por las macetas de la calle Zamora, ahora también con jardincillos (donde no había terrazas). Elemental en cualquier manual para pacificar el tráfico: romper los recorridos rectos.

Hace tiempo tratamos ese fenómeno barcelonés tan interesante de las Supermanzanas, un proceso de recuperación urbana humanizando el centro de la ciudad diseñado por Cerdá. Desde luego muy imitable. En 2018 los viajes urbanos en coche en esa ciudad suponían el 26%, y a pie el 35%. Recordemos que está enfilada por un expediente, y muy posible multa, de la Unión Europea debido a la contaminación. Buceando en la sentencia asoma otro motivo de condena, la falta de un estudio sobre el impacto en el tejido económico, a pesar de existir uno muy accesible en internet. Remata reconociendo "hoy en día, movilidad, urbanismo y medioambiente deben ir de la mano".

En definitiva, si una vía publica tiene un destino en esencia peatonal, (junto a servicios y residentes con otros medios) al parecer deja de ser calle e impide la comunicación en la ciudad. Y en aras de la autonomía municipal esa decisión no corresponde a los elegidos para ello, o brotan súbitamente nuevos trámites. A pesar de superar apenas el siglo de historia, el coche se ha asentado tanto en algunos imaginarios colectivos, e ideológicos, que no pueden concebir el mundo sin él. En realidad, no hay mundo. A pesar de convertirse sus iniciales mayores opositores, el clásico de comerciantes, en sus principales valedores. Desde luego, así es difícil acabar con enfermedades y muertes inducidas por la contaminación, y los graves problemas ambientales relacionados con el mal uso del transporte privado. Una oportunidad más perdida por la justica para ser de este mundo, confiemos en recobrar la sensatez.

Después de esto quizás se entiende el motivo por el que permiten aparcar en los jardines junto al Palacio de Congresos salmantino en alguna de sus actividades, caso del reciente Startup Olé. Tal vez por miedo a perjudicar a lo sumado en macetas si se contabiliza como zona verde. Y eso que uno de sus padrinos tiene un aparcamiento subterráneo público a unos 200 metros andando. Entiendo no se le habrá ocurrido a nadie buscar fórmulas facilitando su uso durante los congresos, al menos cuando apenas interfieren la actividad académica. Otra cosa, claro, es su inadecuada ubicación sobre ruinas de la monumental Salamanca pretérita.