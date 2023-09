Una carrera urbana en recuerdo del pequeño Alberto, el salmantino fallecido a causa de un linfoma de Burkitt

El pequeño Alberto, el salmantino de cuatro años que falleció a finales del mes de mayo a causa de un linfoma de Burkitt continúa presente en la vida no solo de su familia, si no también del resto de Monterubio de Armuña, localidad donde residía. Tras casi un año luchando contra la enfermedad, tras no encontrar un donante de médula ósea compatible, el Ayuntamiento de la localidad, así como su familia, daban la noticia de su fallecimiento.

Ahora, en su recuerdo, el próximo 23 de septiembre, la localidad acogerá una Carrera Urbana en homenaje a Alberto. 'Unidos contra el DIPG', es su lema. El DIPF (Glioma Pontino Intrínseco Difuso) es un tipo de tumor cerebral infantil de los más agresivos. Afecta casi exclusivamente a niños entre 4 y 11 años, y quienes lo padecen tienen una esperanza de vida muy corta, de aproximadamente 1 año.

Las inscripciones en la carrera son gratuitas y pueden realizarse hasta el 21 de septiembre a través de la siguiente página web: www.atletismosalmantino.org.

La carrera tendrá salida y meta en la Plaza de la Libertad de Monterrubio, donde se encuentra el ayuntamiento. Habrá medallas y trofeos para los mejores clasificados y la recogida de dorsales se pdorá realizar hasta 1 hora antes del inicio de la prueba. Con la colaboración de la Junta de Castilla y León, la Diputación de Salamanca, el Ayuntamiento de Monterrubio de Armuña, el Club Deportivo La Armuña, la Delegación Salamantina de Atleyismo y el apoyo de Indepf, la web que ofrece ayuda a pacientes con enfermedades poco frecuentes a mejorar su calidad de vida, defendiendo sus derechos y creando oportunidades para su inclusión en la sociedad, la jornada contará con muchas sorpresas.