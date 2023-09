Sergio Galán: “La gente va con expectación a verme en Salamanca y eso es un plus de motivación y responsabilidad”

Sergio Galán será uno de los protagonistas de la corrida de rejones de la Feria de la Virgen de la Vega, que este año cambia de fecha del 21 al 9 de septiembre pasando además de ser el festejo con el que tradicionalmente se cerraba el ciclo a ser con el que se alce el telón de esta edición. El rejoneador afincado en nuestra ciudad atiende a SALAMANCA AL DÍA para analizar lo que está siendo su temporada: “Al inicio ha sido un poco más flojita que otros años, pero ahora se ha animado la cosa y se ha cargado de festejos. Ahora empieza el grueso de la temporada. Además, en cuanto a resultados me estoy encontrando muy bien y los caballos están respondiendo fenomenal así que estoy muy contento”.

Más de una década en el escalafón de rejoneadores dan para mucho, pero Sergio Galán afirma sentirse en constante evolución: “Uno siempre intenta indagar y mejorar en su concepto, incorporar caballos nuevos que aporten personalidad distinta y cosas nuevas para hacer una cuadra más redonda y que se acople más al toreo que quieres expresar”. Además, Galán avanza novedades en su cuadra: “En Salamanca debutará ‘Noche’ y tengo otros caballos nuevos como Bribón, Imperio o Ligero que pueden sorprender. Capricho y Bambino, que estaban en un segundo plano, ahora mismo son las estrellas de la cuadra”.

En este momento de su carrera, Sergio Galán persigue “intentar cuajar los toros de una manera más rotunda aunque uno no puede olvidarse de triunfar porque hay muchísima competencia. A pesar de eso mi objetivo no es triunfar a cualquier precio, sino hacerlo de una forma más maciza y consistente. Quiero que mis faenas sean mucho más rotundas y no el hecho de triunfar a cualquier precio. Eso es algo que nunca me ha gustado”.

La vinculación de Sergio Galán con Salamanca es total, por lo que hace que su compromiso en La Glorieta tenga un tinte especial: “Es una cita muy bonita primero porque es una feria de mucha categoría, además de ser la ciudad donde vivo y donde tengo muchas amistades. Todo eso hace que quieras agradar a esas personas que te siguen, por lo que me ilusiona muchísimo. La gente va con expectación a verme, por lo que todo eso es un plus de motivación y de responsabilidad para que uno quiera dar lo mejor de sí mismo”. La última tarde de Sergio Galán en Salamanca fue en 2017, alternando con Pablo Hermoso de Mendoza y Lea Vicens. Nuestro protagonista salió en hombros tras cortar dos orejas al segundo toro de la tarde, de la ganadería de Ángel Sánchez y Sánchez. Por último, el rejoneador valora esta ganadería, que será la encargada de abrir el ciclo taurino: “Es una ganadería a priori de las mejores que hay para el rejoneo. Siempre que he toreado en Salamanca ha sido con esa ganadería y me ha aportado muchos triunfos, así que ojalá que este año embistan los toros y me permitan expresarme”.