Manuel Diosleguarde: “Estar anunciado en Salamanca me responsabiliza mucho, pero es una motivación muy grande”

El principal aliciente de la corrida de toros programada para el domingo 10 de septiembre tiene nombre y apellidos: Manuel Diosleguarde. El torero salmantino se presenta como matador de toros en La Glorieta de Salamanca tras tomar la alternativa el año pasado en Santander. En 2022 no tuvo ocasión de estar anunciado en la feria de su tierra, algo que sí sucederá, de forma merecida, este año. Como novillero sin picadores Diosleguarde cortó dos orejas y rabo hace ahora seis años en el Certamen Internacional de Novilleros. Con los del castoreño hizo el novillero dos paseíllos en Salamanca, en 2019 y 2021, cortando una oreja a un novillo de Casasola en su presentación y perdiendo un gran triunfo por errar con el acero en su última comparecencia frente a una novillada de Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto.

Ahora es momento de hablar de palabras mayores, ya que la presentación como matador de toros de Manuel Diosleguarde en Salamanca llega tras varios triunfos del salmantino, especialmente la gran tarde cuajada hace apenas quince días en Guijuelo, donde cortó cuatro orejas a una excelente corrida de Vellosino, precisamente la misma divisa con la que se anuncia en La Glorieta. “Me encuentro en un momento muy bueno. Las sensaciones en la plaza están siendo buenas. Estoy preparado y muy mentalizado”, manifiesta Diosleguarde, quien recuerda esa apoteósica tarde en Guijuelo: “Vellosino echó una gran corrida de toros ese día, con mucha clase en sus embestidas. Es una gran ganadería y estoy seguro que ese día también va a embestir”.

Manuel Diosleguarde se sincera para SALAMANCA AL DÍA refiriéndose a la trascendencia que tiene Salamanca en su temporada y en su carrera: “La de Salamanca es la fecha más especial de la temporada, pero a la vez la que más me responsabiliza ya que me presento como matador de toros en mi tierra, en mi casa, y eso implica que no quiero dejarme nada en el tintero para poder estar a la altura de lo que la ocasión merece”. El salmantino es consciente de la exigencia del público y del aficionado que se sienta en La Glorieta: “Salamanca es una plaza que exige mucho. Siempre hay muchos profesionales en el tendido, pero eso me motiva y me hace salir a la plaza de toros con más ganas aún”.

El torero charro, que hace apenas un año copó las portadas de todos los diarios debido al terrible percance sufrido en Cuéllar (Segovia), ve ahora con mucha ilusión el cartel anunciador de la Feria Taurina de la Virgen de la Vega 2023. “La verdad que cuando te sientas como aficionado en el tendido piensas en poder estar tú en el ruedo algún día y aunque parezca que todo está muy lejano, a mí me ha llegado ahora el momento y lo quiero aprovechar”, expresa Manuel Diosleguarde, quien preguntado por cómo sueña la tarde del día 10 de septiembre, en la que se anuncia junto a Miguel Ángel Perera y Leo Valadez, responde con sinceridad: “Uno siempre sueña lo mejor para una tarde así. Sueño con una tarde bonita en la que le pueda devolver a mis paisanos todo el cariño que me han dado, y ojalá finalice con mi salida en hombros por la Puerta Grande de La Glorieta”.

Antes de continuar con su intensa rutina de entrenamientos para cumplir con garantías sus próximos compromisos, Diosleguarde deja claras sus pretensiones para esa esperada tarde de su presentación como matador de toros en la plaza de toros de Salamanca: “Como he dicho anteriormente, es una cita que me responsabiliza mucho, pero a la vez es una motivación muy grande estar anunciado en una feria como Salamanca. Quiero que la gente me vea a un alto nivel”. Las intenciones de este espigado y joven torero están más que claras. Cabe recordar que la de Manuel Diosleguarde será, junto a la de Domingo López Chaves en su despedida de los ruedos el 21 de septiembre, la única baza de matadores de toros salmantinos anunciados en la Feria Taurina de Salamanca 2023.