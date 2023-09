“En el pregón recordaré como Salamanca ha sido una ciudad de conocimiento y de cultura desde sus orígenes”

La doctora en Medicina especialista en Hematología y profesora de la Universidad de Salamanca, María Victoria Mateos Manteca, será la pregonera de las Ferias y Fiestas de Salamanca 2023, en reconocimiento a su compromiso con la ciudad y su Hospital Universitario, por tratarse de una eminencia mundial en el campo del mieloma múltiple y por ser un referente.

La hematóloga del Hospital Universitario de Salamanca pronunciará el discurso desde el balcón del Ayuntamiento de Salamanca este 8 de septiembre, tras la celebración de la misa en honor de Santa María de Vega, patrona de la ciudad.

¿Cómo recibió la noticia?

Fue a través de una llamada telefónica por parte de Carlos García Carbayo, alcalde de Salamanca. Me pilló de sorpresa, puesto que esto se sale un poco del tipo de actividades que yo normalmente hago y a lo que me dedico, pero al mismo tiempo le expresé mi agradecimiento y le dije que sí.

¿Qué supone para usted ser la pregonera de las Ferias y Fiestas?

De nuevo sorpresa porque es diferente y se separa un poquito del ámbito en el que yo me muevo, que es un ámbito más relacionado con la ciencia, con el trato con los pacientes, pero por supuesto es un reconocimiento. Un reconocimiento de la ciudad a mi persona, siempre sabiendo que detrás de mí hay muchísima gente trabajando y que por lo tanto es un reconocimiento global a toda la gente que nos dedicamos a hacer investigación, en este caso en el Hospital Universitario de Salamanca.

Es usted de Zamora, pero lleva muchos años en Salamanca, ¿se siente charra?

Sí. Yo tengo que decir que soy de Zamora y mi familia es de allí. He desarrollado toda mi actividad profesional en Salamanca y tengo que decir que la acogida que la ciudad de Salamanca me ha hecho y ahora mismo, un poco en los últimos años, más pues por los reconocimientos que estoy recibiendo tengo que decir que Salamanca se ha volcado, conmigo y con la institución al 100%. Con lo cuál estoy muy agradecida y sí me siento un poquito charra.

Es un referente en la investigación del Mieloma Múltiple, ¿en la actualidad cómo se encuentran estos avances en Salamanca?

Para esta enfermedad la situación ahora mismo es excepcional. Cuando yo empecé a dedicarme a esta enfermedad, a finales de los 90, era impensable pensar en todos los avances que hay. Era una enfermedad que cuando se diagnosticaba al paciente, la muerte era segura porque no había opciones de tratamiento, y yo creo que la gran inversión que se ha hecho para investigar en esta enfermedad y para investigar nuevas opciones de tratamiento hace que la situación sea ahora completamente diferente, hay pacientes con mieloma que viven más de 10 y 15 años, y se están produciendo una gran cantidad de avances, con lo cual pensamos que una vez vamos moviendo toda la innovación hacia las líneas más precoces de la enfermedad, buscamos la curación.

¿Qué es lo que más disfruta de su trabajo?

Sin duda ver como toda esa innovación que ocurre a nivel mundial llega a Salamanca, de manera muy rápida, prácticamente en muchas ocasiones al mismo tiempo que se empiezan a desarrollar las investigaciones en EE.UU. España y concretamente Salamanca es un centro pionero y puntero donde empieza esa innovación, entonces el tener pacientes en la consulta delante de ti, que vienen muchas veces cuando ya han recibido todas las opciones de tratamiento y que tú les puedas ofrecer esta innovación y que lo que vemos ahora es que es en muchas ocasiones mejor que lo que es hemos dado antes, porque los pacientes responden muy bien, mantienen una calidad de vida buena… pues eso es una satisfacción que realmente no se puede pagar con nada, y es la mayor satisfacción que yo tengo.

Para finalizar y volviendo al pregón, ¿puede adelantarnos algo?

Ya me he sentado y tengo más o menos escrito el pregón. Me gusta escribir en un primer intento, dejar reposar unos días y volver otra vez para dar otra vuelta. En el pregón planteo por qué yo soy la pregonera de las Ferias y Fiestas. Haré una mención a como Salamanca desde los orígenes ha sido una ciudad de conocimiento, de cultura. La Universidad de Salamanca ha sido una escuela en la que se han fijado muchísimas universidades del mundo para formarse, y quiero pensar, aunque las comparaciones son odiosas, con muchísima humildad, lo que nosotros hemos creado en hematología en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca es una escuela donde formamos a muchos hematólogos y otros servicios de todo el mundo que vienen a aprender y se fijan en nosotros. Haré una alusión a la festividad, porque cuando estamos de fiesta tenemos que celebrarlo al máximo siempre respetando todo el ambiente histórico y cultura de Salamanca. Ese será el hilo conductor del pregón.