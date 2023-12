Café Quijano: “Tocar en un sitio tan emblemático como la Plaza Mayor de Salamanca es algo muy bonito. Estamos conectados con la ciudad”

Café Quijano es una de las bandas más emblemáticas y queridas de España. Con más de 25 años de carrera a sus espaldas, sus composiciones, el estilo de su voz y su puesta en escena gustan a personas de todas las edades.Llegan a Salamanca este 15 de septiembre para poner el broche final a las Ferias y Fiestas, actuando en la Plaza Mayor, donde interpretarán sus temas más nuevos, pero también los más conocidos.

Los hermanos Manuel, Raúl y Óscar vuelven a la capital charra siete meses después de su último concierto, el pasado mes de enero en el CAEM. Por ello, hablamos con Óscar, quien expresa que están “felices y orgullosos” de su último trabajo, con el que aterrizan en la ciudad.

Sois uno de los grupos más conocidos y más queridos de la música, ¿cómo ha evolucionado Café Quijano desde sus inicios, hace ya más de 25 años?

Ha sido un viaje muy bonito y muy largo, de 25 años, pero que esperamos que sea no el principio, porque no es el principio, pero que esto sí a otros, no sé, los años que aguantaríamos nosotros en pie, pero nos gustaría seguir haciendo lo que más nos gusta, nuestro hobbie que se ha convertido en nuestro modo de vida y bueno pues yo creo que hemos evolucionado de una manera totalmente pues acorde a los tiempos. Si bien es cierto que cuando nosotros empezamos en la música no había internet, no había teléfonos inteligentes, no había redes sociales… este nuevo un mundo, esta nueva manera de convivir y de vivir y de expresarse y de relacionarse y tal, pues bueno, pues nos hemos tenido que, con el tiempo, pues, amoldar a ellos y usarlos y o sea, pues, ponerte al día porque bueno, pues, el mundo, la vida evoluciona y el que es un cantante, el que no esté dispuesto, pues está abocado a la muerte, desde ese sentido, ¿no?

A lo largo de este tiempo ¿cuál es el momento más especial, o con qué momento os quedáis ahí en el recuerdo?

Bueno pues la verdad es que son muchos, si me tengo que quedar con uno me quedo con el día de hoy. Por raro que parezca, todavía seguimos dando conciertos, seguimos haciendo discos, seguimos haciendo entrevistas y seguimos mostrando lo que hacemos, que es música.

Esa música, Óscar, esas letras que hacen sentir tanto, siempre triunfan. ¿Cuál es el secreto para componer vuestros temas?

Yo creo que lo que cuenta es que nosotros siempre decimos que hacemos pequeños cortometrajes en lo que es una canción, es el reflejo de lo que vemos en la vida, de lo que vemos en el día a día. Contamos algo que somos testigos en cualquier situación de la vida, decimos lo que vemos y lo contamos un poco con ritmo. Luego quizás con nuestras voces que, buenas o malas la verdad que no somos ninguno Pavarotti, pero bueno las voces es lo que hace un poco que se nos distinga, que se nos diferencie y bueno pues la manera de cantar que tenemos también, así como muy castellana, muy parqueando, yo creo que todo es unido y por supuesto, hombre, buenas letras y buena música.

"Nuestro hermano más pequeño estudió unos años en Salamanca, estamos muy conectados con la ciudad"

Ahora estáis inmersos en la nueva gira, ¿Qué es lo que más destaca de este último trabajo?

Bueno, este último trabajo lo hicimos con la intención de que fuera, quizás, una segunda parte de lo que hicimos hace veinte años, que fue ‘La Taberna del Buda’ en el año 2001. Y era un disco redondo en todos los sentidos, con un sonido que queríamos y que encontramos en la ciudad de Los Ángeles, en California, como decía con pequeños cortometrajes y con la manera de cantar y de contar de hace 20 años. Esta segunda parte como queríamos que fuera, nos ha salido en ese sentido fidedigno, nos gusta, estamos felices y orgullosos de lo que hemos hecho de lo que hemos hecho, y luego son canciones con mucho ritmo, con mucha historia en el sentido de lo que pensamos en estos momentos. Y bueno, estamos felices con él.

Llegáis a Salamanca, a un lugar especial como es la Plaza Mayor, el corazón de la ciudad. ¿Qué esperáis de ese público salmantino que va a estar ahí?

Bueno, pues en primer lugar que vayan, que estén ahí (ríe), que hagan buen tiempo, que no se trunque la jornada, que esté buena temperatura y, por supuesto, que hagan lo que sientan y lo que les apetezca y lo que crean que deberá hacer en un concierto. Para nosotros el concierto es el momento álgido de todo un proceso, es el componer, grabar, promocionar… el concierto es el último eslabón de la cadena y es donde nosotros, y yo creo que cualquier artista, se siente más a gusto y más feliz porque es el momento que muestras lo que has hecho, lo que has estado tanto tiempo prepeando, tanto tiempo haciendo y para nosotros es un momento muy importante, disfrutamos sobremanera, y es algo que nos divierte muchísimo tocar y cantar. A parte de ser nuestro trabajo, es un hobby, es una bendición, es una suerte, es un privilegio el tener una de las cosas que más te gusta hacer cómo tu modo de vida. Y nosotros lo demostramos en cada concierto. Disfrutamos mucho y yo creo que la gente se siente contagiada.

Y luego el tocar en un sitio tan emblemático, como es la Plaza Mayor de Salamanca famosa en el mundo entero. Es algo muy bonito, tenemos muchas ganas y por supuesto estar con nuestros paisanos y con nuestros vecinos es genial. Nuestro hermano más pequeño estudió unos años en Salamanca entonces estamos muy conectados con la ciudad.

Entonces, conocéis la ciudad....

Sí, la verdad que bueno, cuando empezamos, hace casi 25 años, íbamos mucho de promoción, porque además el chico que venía de la compañía de discos con nosotros era de Salamanca y teníamos conocidos e íbamos mucho. Antes también cuando íbamos salíamos de fiesta y teníamos nuestros escarceos por ahí (ríe). Es una ciudad muy interesante, muy apetecible y por supuesto llena de vida, de juventud y de estudiantes y sabiduría.