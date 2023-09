Caramelo: "El objetivo es el ascenso y el Salamanca no puede estar más tiempo en Tercera. Somos jugadores de superior categoría"

Álex Caramelo, jugador del Salamanca UDS, ha compartido sus sensaciones tras perder en penaltis la final de la Copa Federación con este medio de comunicación en el Helmántico.

Sensaciones: "Si hay una forma de caer es esta: empatando tres veces. Somos un equipo que siempre va y la portería a cero da muchos beneficios. Ha sido un partidazo y ojalá la gente se quede con que nos hemos dejado la vida como en la Premier, que siempre es bonito para el aficionado".

Aprender de la derrota: "Hay cosas positivas porque hemos competido con un rival que ha estado en Segunda hace poco y somos jugadores de superior categoría, solo hay que plasmarlo en Liga. Queríamos la Copa Federación y es un buen momento para perder porque empieza lo gordo. El objetivo es el ascenso y el Salamanca no puede estar más tiempo en Tercera".

Arbitraje: "No creo que el árbitro quiera hacer el bien o el mal para ningún equipo. No conozco a ninguno que vaya con mala idea y su idea es subir de categoría. Me dijo que en mi amarilla se pudo confundir y yo como jugador agradezco que un árbitro sea tranquilo. Perdimos en penaltis y no hay más".

Afición: "He estado mucho tiempo en otros equipos y me gusta venir pronto al Helmántico para ver este pedazo de campo. Salamanca se ha volcado y debemos conseguir el objetivo del ascenso".