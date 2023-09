Buena novillada de Ignacio López Chaves en las fiestas de Mieza

Buena novillada de la ganadería de Ignacio López Chaves la lidiada este jueves en Mieza con motivo de sus fiestas en honor a la Virgen del Árbol, festejo en el que actuaron los novilleros de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, Álvaro Rojo y Cristóbal Arenas, que salieron a hombros de la plaza ribereña tras pasear cuatro y tres apéndices cada uno, respectivamente.

Abría plaza Álvaro Rojo con un encastado novillo que se fue entero al desolladero, con un excelente pitón izquierdo que buscaba la muleta con codicia. Álvaro Rojo no estuvo a la altura de su rival y solo un buen estoconazo y el público bastó para que el presidente le concediera dos orejas. En su segundo, tercero de la tarde, estuvo con más ganas en una faena que fue de menos a más a partir de sufrir un revolcón, pero sin rematar nada importante. Estuvo con muchas dudas ante un novillo noble y bravo. Con una estocada ligeramente trasera catapultó a un excelente eral de Chaves y al que el presidente le concedió la vuelta al ruedo. De nuevo el público se dejó oír en los tendidos y el presidente le concedió las dos orejas al novillero.

Cristóbal Arenas demostró que sí quiere ser torero, valiente, decidido y con dos faenas de mérito al segundo y cuarto de la tarde, que no se sabe muy bien por qué el presidente no le concedió dos orejas en su primero después de una faena que comenzaba con una larga cambiada, con buenos derechazos con la muleta y demostrando que no le asustaba llevarse una voltereta, toreo de raza que finalizó con una estocada ligeramente trasera. En su segundo, cuarto de la tarde, Cristóbal Arenas echo el resto, además de acabar metido entre los pitones, cabe destacar varias tandas con la mano izquierda, lo mejor de la tarde, con temple y gusto, aunque el público no lo apreció. Mató de una estocada ligeramente desprendida y el presidente le concedió dos orejas de ley. Al presidente se le olvidó sacar el pañuelo azul para el gran novillo de Ignacio López Chaves.

Bien en los quites de tero y cuarto Héctor Mucientes.

Finalizado el festejo, los aficionados a los cortes tuvieron la oportunidad de demostrar su valentía con dos vaquillas.

Mañana viernes, día de las Madrinas

Para esta noche el programa festivo continúa con una verbena amenizada por la orquesta Rollers Band, y mañana viernes, día grande de las fiestas, arrancará por la mañana con la procesión de la Virgen del Árbol y la posterior misa en la iglesia parroquial. Ya por la tarde tendrá lugar el rosario, el ofertorio y la entrega de roscas a la Virgen ofrecidas por las Madrinas acompañadas por la mayordoma de este año, María Francisca Paco Pérez (Mari), representante de la Asociación de Mujeres ‘Virgen del Árbol’. A continuación tendrá lugar el baile de la bandera y el baile de la rosca, a cargo de vecinos del pueblo, para finalizar con la subasta de las roscas entre el público asistente. Por último, tendrá lugar la procesión con la Virgen hasta la ermita de la Virgen del Árbol, en el cementerio. El broche a la jornada lo pondrá la fiesta ‘Noche de Verano’ con Armando.

PROGRAMA COMPLETO DE LAS FIESTAS DE MIEZA

DÍA 7 DE SEPTIEMBRE, JUEVES

00:30 gran verbena con la orquesta Rollers Band.

8 DE SEPTIEMBRE, VIERNES (Día de la Virgen del Árbol)

6:00 Pasacalles amenizado por las peñas Los Arrejuntaos y Las Arapahoes.

11:30 Procesión y misa solemne.

A continuación, en la Plaza de la Constitución, convite a cargo del Ayuntamiento para todos los vecinos del pueblo.

18:00 Rosario, desfile de las madrinas, ofertorio a la Virgen y baile de la bandera. Las madrinas desfilarán, junto a la mayordoma, ‘cargo que este año desempeñará María Francisca Paco Pérez (Mari), representante de la Asociación de Mujeres Virgen del Árbol.

Después se celebrará el baile de la bandera y el baile de la rosca con los aficionados del pueblo que quieran intervenir, y la subasta de las roscas entre los presentes.

A continuación, tendrá lugar la procesión con la Virgen hasta la ermita de la Virgen del Árbol, en el cementerio.

24:00 Fiesta ‘Noche de Verano’ con Armando.

9 DE SEPTIEMBRE, SÁBADO

6:00 Pasacalles amenizado por las peñas Los Quechuas y La Chilaba.

12:00 espectacular capea en la calle con dos vacas y un novillo de la ganadería de Valrubio. El festejo estará animado por la charanga Eclipse.

13:00 Pasacalles con carretones, gigantes y cabezudos.

18:00 Novillada con cuatro novillos de Valrubio para los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca Salvador Herrero y Noel García. Al terminar la novillada, capea popular.

Tanto la novillada como la capea serán animadas por la charanga Eclipse.

22:30 Tradicional concurso de baile de disfraces para niños y adultos.

24:00 Macro discoteca móvil La Tribu.

5:00 Recogida de banderas y fin de fiestas.

17 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO.

14:30 En el salón de las antiguas escuelas, se degustará la carne de uno de los novillos lidiados en los festejos taurinos entre todos los vecinos del pueblo, con animación de dulzaina.