Adri Gómez, de Unionistas: "El míster me pide exigencia máxima en el día a día, que es algo que inculca"

Adri Gómez, jugador de Unionistas, ha sido presentado por el club blanquinegro antes de su posible debut frente a la Real Sociedad B. Junto a él ha estado Rubén Andrés, el director deportivo para la 23/24.

ADRI GÓMEZ

"La salida del Valencia era una situación que quería vivir porque la vida es diferente en un filial. Estoy agradecido al club por su apoyo. Claro que conocía a Unionistas y se ha posicionado como un club importante en la categoría. La afición me llama la atención y se involucra, pero todo el mundo es cercano y los dirigentes están encima. Aún es pronto para ver el lugar en el que estará el club y tenemos que ir partido a partido como dice Simeone. Con el paso de los años van en sentido inverso y a mí me ha pasado al contrario porque cada vez juego más adelantado. El míster me pide exigencia máxima en el día a día, que es algo que inculca. Podemos ganar todos los partidos".

RUBÉN ANDRÉS

"Quiero dar las gracias a un patrocinador como Ternera Charra y Adri ha confiado en nosotros. Es un jugador versátil. Había dos '8' y un '6' junto a tres centrales, por lo que queríamos un futbolista que haga de pivote defensivo y que pueda ser central en determinados momentos. Nos lo han definido como una extremidad más del entrenador en el campo. Él y Javi Villar pueden jugar juntos, igual que si falta un central. Tiene experiencia en Valencia Mestalla, en Polonia... Las expectativas siempre van arriba y ojalá se repita siempre el 4 de 6 puntos posibles. Trabajamos en el mercado y queremos tener el mejor equipo posible. Doy las gracias a Paz, al cuerpo técnico, a la directiva y a Torrens".