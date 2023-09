1945 llena de heavy metal el parque de Nebrija

El parque Elio Antonio de Nebrija ha sido escenario este jueves del concierto del grupo 1945, programado dentro de las Ferias y Fiestas de Salamanca.

1945 es es el resultado de la unión de cinco músicos experimentados provenientes de otros grupos (K-OS, Evil Rise, Sarah Evil…). Abanderan una mezcla de metal/Power/thrash ecléptico lleno de fuerza y velocidad. Han actuado en el Festival Extremúsika (junto a artistas como Marea o Celtas Cortos), además de acompañar en los escenarios durante el verano a grupos consolidados como Mägo De Oz, Mojinos Escozíos, Sober, Lujuria y Heretic Order. Después de una pequeña gira por España y el Reino Unido, 1945 ha lanzado su álbum 'Heavy Metal is nor for sale', once canciones de puro heavy metal.

FOTOS: DAVID SAÑUDO