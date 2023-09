El Salamanca UDS muere en la orilla y vive otro desenlace muy cruel en los penaltis de la final de la Copa Federación (3-3/0-3)

El Salamanca UDS ha muerto en la orilla y ha vivido otro desenlace muy cruel -igual que el del no ascenso con el Sant Andreu- en los penaltis de la final de la Copa Federación (3-3/0-3). De este modo, los de Jehu han igualado tres veces un partido que se ha decidido desde los once metros y el Numancia se ha proclamado campeón en Castilla y León.

En la alineación para una cita tan importante, Jehu, que ha visto el choque desde lo más alto de la grada de Preferencia por su sanción, tal y como había señalado SALAMANCArtv AL DÍA, ha decidido salir con Jon en portería; línea defensiva para Miguelito, Durán, Souley, Poveda; Amaro, Diego Benito y Cristeto en el centro del campo; en ataque, Javi Navas ha ejercido como '9' y tanto Caramelo como Martín Galván han estado en las alas. Asimismo, los sorianos se han presentado en tierras charras con un once de garantías ante una buena presencia de espectadores en el 'templo'.

Con Rafa Dueñas en la banda dando órdenes, el cuadro local ha dominado a su contrincante en los primeros compases con acciones colectivas de mérito que no han conseguido acabar en remates al marco visitante. Sin embargo, el Numancia ha golpeado primero con un gol a la salida de un córner, obra de Mou. Además, la acción ha quedado marcado por la polémica después de que el saque de esquina se señalase tras el enfado del respetable al considerar que Poveda no ha tocado el esférico, aunque la repetición no ha dejado lugar a la duda de que sí. Golpetazo que no ha desanimado a los seguidores.

GOL A BASE DE SANGRE

Pese a ello, los de Jehu no se han dejado achicar y Javi Navas ha provocado un penalti que le ha obligado a irse del campo lesionado con un corte en la cara, ya que un defensor le ha dado con los tacos en la pugna antes de tener que salir del verde en camilla. Por su parte, Diego Benito no ha perdonado desde los once metros y ha marcado el 1-1 después de que la pelota tocase en el larguero. Subidón de adrenalina en el Helmántico.

Con la igualada en el luminoso, Jorge de Vicente ha saltado al campo mientras Jehu ha mostrado su preocupación por un walkie talkie por Javi Navas y el cierre del primer tiempo ha quedado marcado por la polémica gracias a una trifulca en la que el técnico del Numancia ha visto la tarjeta roja. Mucho mejor el Salamanca UDS frente a un cuadro de categoría superior.

En el arranque del segundo tiempo, Jon ha sacado a relucir su calidad en el arco con dos paradas de escándalo a un envío de falta desde el perfil zurdo y una internada en el área. No obstante, el portero se ha llevado un fuerte golpe en la cara en una disputa y el cabreo se ha notado en el estadio instantes antes de que Álvarito diese oxígeno al equipo por Diego Benito. En medio de todo, Jorge -especialmente- y Poveda han perdonado la vida al Numancia.

EL REY

Más allá de la superioridad y todo lo demás, una mala acción defensiva ha herido al Salamanca UDS con el 1-2 de Carlos. Sopapo en toda regla al que ha respondido Martín Galván con el 2-2 con un golpeo de primeras imposible para Kuda. Cánticos para el mexicano de su gente. Música de viento. Y a todo esto, primeros minutos de Fassani al superar la lesión. Con algún susto incluido en ambos lados del tapete, final del tiempo reglamentario en dirección a una vibrante prórroga.

En el tiempo extra, el Numancia ha colocado el 2-3 en una nueva acción polémica con una posible falta a Fassani segundos antes del tanto de Óscar. Nervios a flor de piel y jaleos por todos lados entre los futbolistas, motivo por el que Moha ha salido expulsado. En el segundo tiempo, Fassani ha demostrado que es un '9' y ha sellado el 3-3 para desatar la histeria colectiva en una tarde para el recuerdo con roja a Jorge de Vicente por el camino para ponerle más picante a la aventura, y Jon ha evitado el descalabro al filo de la conclusión. En los penaltis, 0-3 para el Numancia con los fallos de Fassani, Caramelo y Álvarito. Honor.

FICHA TÉCNICA

Salamanca UDS: Jon; Miguelito (Gustavo, min. 77), Souley (Fassani, min. 77), Durán, Poveda; Amaro, Diego Benito (Álvarito, min. 70), Cristeto; Martín Galván (Mati, min. 101), Javi Navas (Jorge, min. 37) y Caramelo.

Numancia: Kuda; Soler, Bonilla, Vicario, Mou (Óscar, min. 62); Lupu (Rubén, min. 81), Carlos (Grande, min. 90), Tamayo, Primo (Ribeiro, min. 45); Diamanka (David, min. 62) y Royo.

GOLES: 0-1, min. 19: Mou. 1-1, min. 37: Diego Benito (penalti). 1-2, min. 77: Carlos. 2-2, min. 80: Martín Galván. 2-3, min. 105: Óscar. 3-3, min. 106: Fassani.

ÁRBITRO: Carlos Cañibano Arias, del colegio de Castilla y León. Roja a Moha, Jorge y Javi Moreno (entrenador del Numancia). Amarillas para Jon, Álvarito, Caramelo, Poveda, Miguelito, Jorge; Mou, Grande, Óscar y Bonilla.

ESTADIO: Helmántico.