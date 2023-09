El motivo por el que Albert Rivera ha venido a Salamanca

Albert Rivera, expolítico muy conocido por su trayectoria al frente de Ciudadanos, se encuentra hoy en Salamanca. El motivo de su visita ha sido profesional, ya que se encontraba en la feria Startup Olé, un importante encuentro de innovación y emprendimiento con más de 900 ponentes y más de 230 startups.

Precisamente Rivera ha vuelto a ser noticia hace unos días con motivo de la última canción lanzada por Malú, su expareja, el 1 de septiembre, titulada 'Ausente'. Un desgarrador tema que habla de desamor y de decepción en el que, 'marcándose' un Shakira, se sincera con una letra repleta de mensajes encubiertos que para muchos está inspirada en su propia relación con Albert Rivera, según publicaba Europa Press.

Un single cuya letra está escrita por Pablo Alborán y que ha visto la luz dos meses después de confirmarse su separación del expolítico de 'Ciudadanos' tras cuatro 4 años de relación y una hija de 3 en común, Lucía.

'Ausente' habla de una relación sentimental en la que una mujer se siente sola ante una pareja 'ausente' que ha dejado de quererla 'bien'. ¿Está hablando Malú de cómo fue su última etapa al lado de Rivera?

"No entiendo por qué me siento tan sola cuando estoy contigo", confiesa al inicio de la canción, en la que dolida reconoce no saber cómo han llegado a esta dolorosa situación: "Explícame el problema porque yo no lo consigo / En qué lugar te busco cuando escapas de mi boca / Quien te entienda ahora será porque también se volvió loca".

"Eres un extraño que pasea por mi casa" sentencia, decepcionada porque su pareja -¿Albert?- ha cambiado hasta el punto de que "no te reconozco, no comprendo qué te pasa". "Dices que me quieres cuando ves el precipicio" se lamenta, revelando con su portentosa voz que "malquerer se ha vuelto un vicio. Ausente, por mucho que te inventes".

En clara alusión a la expectación mediática que ha rodeado su relación y a los complicados momentos que vivieron cuando el abogado dejó la política poco después de iniciar su historia de amor, Malú desvela que "yo te levanté, y eso no lo sabe nadie". "Fui yo quien aguanté el eco de mi nombre en todas partes. Ausente, por mucho que lo intentes" añade decepcionada.

"No entiendo por qué me miro al espejo y me siento rara / no paro de llorar a solas, este dolor no para" confiesa sobrepasada, preguntándose "a qué lugar me mudo para empezar de nuevo". Un momento en el que haría referencia a su hija Lucía, ya que deja claro que "pase lo que pase, ella va primero".

Una canción con la que Malú se abre en canal como nunca a la que Albert, que no está pasando por un buen momento tras el fallecimiento de su padre el pasado 20 de agosto, no ha reaccionado por el momento. Precisamente hasta el tanatorio de Agustín Rivera se acercó la cantante para arropar a su ex y a la familia paterna de su pequeña en este doloroso trance, dejando entrever que mantienen una relación cercana tras su separación.

Una separación sobre la que la artista hablaba por primera vez días antes de la muerte del que fuera su suegro: "No soy ni seré la primera ni la última persona que se separa. En ocasiones, crees en algo y luchas por ello con todas tus fuerzas. Pero a veces no se da. Y no es culpa de nadie; no es malo ni bueno, sucede sin más. De modo que hay que tratar de entenderlo y asumirlo de la mejor forma posible" confesaba en la revista Elle.

Unas declaraciones que ahora cobran un nuevo significado con la reveladora letra de 'Ausente', repleta de versos que recuerdan inevitablemente a Albert Rivera y en los que define, más sincera que nunca, cómo fue el final de su relación y el dolor que sintió al descubrir que su pareja se había convertido en un completo desconocido.

Casualmente, Malú vendrá a Salamanca esta semana, ya que el sábado ofrecerá un concierto en la Plaza Mayor.