Dos años de "bienestar entre los vecinos" de Aldeaseca de la Armuña por su cajero automático multiservicio

Aldeaseca de la Armuña celebra el segundo aniversario de la instalación del cajero automático multiservicio de Prosegur Cash, una iniciativa que ha permitido a los habitantes de la pedanía y a cualquier persona, disfrutar de acceso al dinero en efectivo, mitigando así los problemas de exclusión financiera en nuestra provincia.

Durante estos dos años, el cajero automático multiservicio proporcionado por Prosegur Cash en Aldeaseca de la Armuña ha desempeñado un papel fundamental en el fomento de la economía circular de nuestro municipio y ha mejorado significativamente la calidad de vida de sus habitantes.

Ventura Recio, alcalde de Villares de la Reina, ha señalado que “conmemoramos estos dos años con gratitud hacia Prosegur Cash por su compromiso con el bienestar de nuestros vecinos y miramos hacia el futuro con la confianza de que esta iniciativa seguirá brindando mayores oportunidades y beneficios a nuestros ciudadanos”.

Para muchos de ellos, contar con acceso al dinero en metálico ha supuesto ventajas tan importantes como no depender de tecnologías con las que no se sienten del todo seguros o no están familiarizados, una mejor administración de sus recursos financieros y la comodidad de no tener que desplazarse a otras localidades para acceder a efectivo.

Las cifras actuales respaldan la relevancia del efectivo como medio de pago, tanto a nivel nacional como global. De acuerdo con el estudio sobre hábitos en el uso del efectivo publicado por el Banco de España, este sigue siendo el método de pago preferido por los españoles y un pilar esencial en la economía doméstica.

También, puede destacarse el impacto social de esta iniciativa, que, al ser un servicio generalista, independientemente de la entidad bancaria en la que se encuentren las cuentas, todas las personas que visitan la localidad pueden disfrutar de sus servicios

Gracias al cajero automático que se instaló en la pedanía, “nuestro Ayuntamiento ha reforzado la colaboración público-privada en el ámbito rural y hemos logrado un fuerte impacto económico y social en nuestra población, donde no se contaba con acceso a este recurso tan importante para su día a día”, ha afirmado el concejal de Economía, Fernando Martínez.