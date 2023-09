Todos los actos del programa de Ferias y Fiestas de Salamanca

Las Ferias y Fiestas de Salamanca se celebran del 7 al 15 de septiembre, aunque si sumamos los festejos taurinos podemos decir que se prolongan hasta el día 17. Esta es la programación completa.

Jueves 7 de septiembre

· De 17 a 23:00 h. Vaguada de la Palma. MERCADO MEDIEVAL

· De 17:00h a 20:30 h. Plaza de la Concordia. XVII FESTIVAL DE ARTES DE CALLE, CIRKOMOTIK, Cía. Almozandia teatro y animación. Para todos los públicos. Juegos, instalaciones, actividades de circo y teatro. El CIRKOMOTIK es un nuevo PARQUE DE JUEGOS compartidos, basado en elementos y conceptos de equilibrio, habilidad, coordinación, motricidad y circo. La instalación cuenta con cerca de 40 elementos de juego para que puedan jugar más de 150 personas a la vez.

· 18:30 h. Colegio Rufino Blanco. CHARANGAS Y CABEZUDOS. Asociación Gigantes y Cabezudos Ciudad de Salamanca. Charanga La Escala 2.0. Salida y llegada: Colegio Rufino Blanco. Recorrido: centro de la ciudad

· 19 h. Salida de la Iglesia del Arrabal y recorrido por el Puente Romano, Rector Esperabé, Veracruz, Libreros, Compañía, Meléndez, Corrillo, Plaza Mayor, Quintana, Rúa Mayor y Plaza de Anaya. XXXIII OFRENDA FLORAL EN HONOR DE SANTA MARÍA DE LA VEGA, PATRONA DE SALAMANCA Y SU TIERRA. Organiza: Asociación del Traje Charro.

· 19 h. Patio Chico. XVII FESTIVAL DE ARTES DE CALLE, RODEO. Compañía La Banda del Otro. Para todos los públicos, recomendado a partir de 4 años. Andaluisiana, 2021. RODEO ha llegado a la ciudad. El jaleo de un desfile atrae a las gentes que, según toman asiento, ven que un público congelado espera ya el comienzo. Aparentemente, está todo preparado para un evento tan espectacular como rutinario. Pero poco dura esta sensación. Los vaqueros no tienen acento americano. Los animales no son salvajes, ni siquiera reales. Hasta la mitad del público, es falso.

· 19:30h y 22 h. Teatro Liceo. Obra EL AGUAFIESTAS. Entradas: 15, 20 y 25€ (taquilla del Teatro Liceo y www.ciudaddecultura.org ). Sergei es un asesino a sueldo que se hospeda en un hotel para poder cumplir con su rifle, desde la ventana, uno de sus “encargos”. Pero su tarea se verá constantemente interrumpida por Ramón, el huésped de la habitación contigua. Un hombre muy, pero que muy pesado, que pretende suicidarse después de que su mujer le ha abandonado. Escrita por Francis Veber, autor del clásico de humor “La Cena de los Idiotas”, llega ahora la nueva versión de esta comedia de éxito de la mano de Josema Yuste bajo la dirección de Marcelo Casas. Intérpretes: Josema Yuste, Santiago Urrialde, Maribel Lara, Vicente Renovell, Kiko Ortega y Arturo Venegas.

· 20:30 h. Parque Elio Antonio de Nebrija. Concierto de 1945, que es el resultado de la unión de 5 músicos experimentados provenientes de otros grupos (K-OS, Evil Rise, Sarah Evil…). Abanderan una mezcla de metal/Power/thrash ecléptico lleno de fuerza y velocidad. Han actuado en el Festival Extremúsika (junto a artistas como Marea o Celtas Cortos), además de acompañar en los escenarios durante el verano a grupos consolidados como Mago De Oz, Mojinos Escozíos, Sober, Lujuria y Heretic Order. Después de una pequeña gira por España y el Reino Unido 1945 lanza su álbum “Heavy Metal is nor for sale”, once canciones de puro heavy metal.

· 22 h. Entorno del Puente Romano. ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO “VULCANO MAGIA”. Pirotecnia Vulcano. Duración: 16 minutos aprox.

· 23 h. Plaza Mayor. Concierto de Vanesa Martín.

· 24 h. Aldehuela. ATRACCIONES. Encendido del Recinto Ferial de la Aldehuela

Viernes 8 de septiembre

· De 11:00h a 23 h. Vaguada de la Palma. MERCADO MEDIEVAL

· De 11:30h a 14 h. Avenida Santiago Madrigal. XVII FESTIVAL DE ARTES DE CALLE CIRKOMOTIK. Cía. Almozandia Teatro y Animación. Juegos, instalaciones, actividades de circo y teatro. Para todos los públicos.

· A las 12:00 y a las 18:30 h. Salida y llegada: Colegio Rufino Blanco. CHARANGAS Y CABEZUDOS. Asociación Gigantes y Cabezudos ciudad de Salamanca. Charanga La Escala 2.0. Recorrido: centro de la ciudad

· 12 h. Catedral Nueva. MISA EN HONOR A SANTA MARÍA DE LA VEGA

· 13:30 h. Plaza Mayor. CONCIERTO BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA. Dirige: Mario Vercher Grau.

· 13:45 h. Plaza Mayor. PREGÓN DE FERIAS a cargo de María Victoria Mateos Manteca, doctora en Medicina especialista en Hematología y profesora de la Universidad de Salamanca.

· 14:15 h. Plaza Mayor. CIUDAD ABIERTA. XI CUSTOM BIKER DAY

· Desde las 15 h. Campo de Tiro y Deportes. LXXII CONCURSO HÍPICO NACIONAL DE SALTOS DE OBSTÁCULOS 4*.

· De 17 a 20:30 h. Plaza de Trujillo. XVII FESTIVAL DE ARTES DE CALLE. CIRKOMOTIK. Cía. Almozandia Teatro y Animación. Juegos, instalaciones, actividades de circo y teatro. Para todos los públicos.

· 18 h. Auditorio exterior del parque Villar y Macías. CHARROKING. Festival de breaking y cultura hip hop. Organiza: Breakology. Exhibición de graffiti y competición intergeneracional de breaking 2vs2. La sesión estará amenizada por varios Dj’s, de ámbito local e internacional, que pondrán su música en la competición y en los corros o círculos libres que forman los bailarines para intercambiar y compartir, para practicar, para batallas improvisadas. Tras la competición y para cerrar el primer día, habrá actuaciones de artistas locales.

· De 18:00 a 20 h. Plaza de Anaya. FERIA DEL AJEDREZ. En colaboración con el Club Deportivo Ajedrez Salamanca. Partida simultánea, partidas individuales, cursillo de iniciación al ajedrez y juegos de ajedrez para los más pequeños.

· 19 h. Patio Chico. XVII FESTIVAL DE ARTES DE CALLE. GREED. Compañía Kine Circus. Para todos los públicos, recomendado a partir de 4 años. Únase a nosotros en nuestro viaje mientras investigamos las complejas realidades de nuestras aspiraciones, riqueza y éxito. Descubra el significado cultural y el poder de la “comunidad” mientras luchamos por la oportunidad de superar nuestros deseos codiciosos antes de que se planten en el corazón humano y crezcan como mala hierba.

· A las 19:30 y a las 22 h. Teatro Liceo. Obra EL AGUAFIESTAS. Entradas: 15, 20 y 25€ (taquilla del Teatro Liceo y www.ciudaddecultura.org ).

· 20:30 h. Parque Elio Antonio de Nebrija. Concierto de SILVER ROUTE BLUES BAND. Su nombre hace referencia tanto a la Ruta de la Plata, por estar afincados en Salamanca, como a los cruces de caminos de los que hablan las canciones de Rober Johnson. Tras la adaptación de clásicos de blues, rock y soul, comienza una nueva etapa de esta banda con la composición de temas propios para dar un salto cualitativo en su carrera musical.

· 22 h. Plaza Mayor. Concierto de Nancys Rubias y Fangoria. Hablar de FANGORIA es hablar de Alaska y Nacho Canut, dos de las figuras más importantes del panorama nacional, estandartes de la movida madrileña. Desde su primer LP, “Salto Mortal”, apuestan por la música electrónica con melodía pop, abierta a la experimentación y rechazando purismos e integrismos musicales. Su último trabajo, EX PROFESO, es muy ecléctico. Del House al Glam, pasando por el Tecno, el Pop disco-diva eurovisiva y, por supuesto, el Rock’ n’roll. Las Nancys Rubias son un grupo musical español de electrónica, pop, dance, y glam liderado por Mario Vaquerizo. Sus otros integrantes son Marta Vaquerizo, Juan Pedro y Miguel.

Sábado 9 de septiembre

· Feria de Día, del 1 al 13 septiembre. El horario de las casetas será de 12:00 a 00:30h, excepto vísperas y festivos que será a las 01:00h. En lo que respecta a la música, podrá estar de 12:00 a 16:00 y de 19:00 a 23:00h. Zonas. Habrá seis zonas de casetas: Parque Alamedilla, Plaza de los bandos, Plaza del Mercado, Rector Lucens, La rúa y Plaza del Oeste. Un total de 25 casetas. Además, como novedad, hay veladores en la zona de Van Dyck, con 13. Ofrecerán un pincho de feria a clientes sentados.

· De 10:00 a 13:30 h. Centro de danza Breakology (calle Bolivia, 20). CHARROKING. Festival de breaking y cultura hip hop. Organiza: Breakology. Talleres de Breaking (todos los niveles) impartidos por los invitados del festival.

· De 11:00 a 23 h. Vaguada de la Palma. MERCADO MEDIEVAL

· De 11:00 a 14:00h y de 17:00 a 20:00h. Plaza de Anaya. XVII FESTIVAL DE ARTES DE CALLE. COLORES DE MONSTRUO. Compañía Tombs Creatius. Juegos e instalaciones. Para todos los públicos. Tombs Creatius es una compañía de artes de calle que propone juegos y experiencias para mantener despierta la criatura que llevamos dentro. La imaginación dando vueltas da paso a nuevos juegos y nuevos lenguajes. Y cuando abre la puerta a universos oníricos y al talento artístico del ilustrador Carles Porta, nace una colección que va más allá de los juegos de madera: los objetos son esculturas que expresan el arte, combinado con la artesanía, abre la puerta a todo un mundo imaginario que, además de jugar, nos hace soñar.

· De 11:30 a 14:00h y de 17:00 a 20:30h. Parque de la Alamedilla. CIRKOMOTIK. Cía. Almozandia Teatro y Animación. Juegos, instalaciones, actividades de circo y teatro. Para todos los públicos.

· A las 12:00 y a las 18:30 h. Salida y llegada: Colegio Rufino Blanco. CHARANGAS Y CABEZUDOS. Asociación Gigantes y Cabezudos ciudad de Salamanca. Charanga Queloque’s Band. Recorrido: centro de la ciudad

· 12 h. Patio Chico. Pasacalles de Folclore Charro por los barrios. Salida: 10:00h desde el punto inicial de cada uno de los barrios. En colaboración con la Peña El Tamboril. En cada recorrido participarán tres tamborileros. PIZARRALES: Salida de la glorieta Obispo Mauro Rubio. BARRIO DEL OESTE: Salida del puente de la carretera de Ledesma. CAPUCHINOS: Salida de la Avenida Salamanca. GARRIDO: Salida de la glorieta Julio Robles. PUENTE LADRILLO / EL ROLLO: Salida de la calle Río Miño. TEJARES: Salida de la Avenida Juan Pablo II. LA VEGA: Salida del colegio Alfonso X El Sabio

· Desde las 15 h. Campo de Tiro y Deportes. LXXII CONCURSO HÍPICO NACIONAL DE SALTOS DE OBSTÁCULOS 4*.

· FERIA TAURINA. 18 h. Glorieta. Rejones. Pablo Hermoso de Mendoza, Sergio Galán y Guillermo Hermoso de Mendoza (Hros Sánchez y Sánchez)

· 18 h. Recorrido: C/ Úrsulas, C/ Bordadores, Plaza de Monterrey, C/ Compañía, Rúa Antigua, C/ Francisco de Vitoria, C/ Benedicto XVI, Plaza de Anaya. PASACALLES. SAMBÓDROMO DE PATRIMONIO. En colaboración con la Concejalía de Juventud y Blocco Charro. Batucadas participantes: Bloco Bandué (Ávila), Bloco Eleguá (Córdoba), Kekumba Batucada (Toledo), Trópico de Grelos (Santiago de Compostela), Blocco Charro (Salamanca). Cinco batucadas pertenecientes a ciudades patrimonio de la humanidad recorrerán el casco histórico compartiendo sus ritmos, energía y coreografías, trasladándonos al carnaval de Bahía. Para cerrar, todas las batucadas harán un cierre conjunto.

· 18 h. Teatro de la Biblioteca Torrente Ballester. CHARROKING. Festival de breaking y cultura hip hop. Organiza: Breakology. Competición 1vs1 de Breaking abierta a participación internacional, que se ha establecido como un evento referente de la escena española, y 2vs2 “Bonnie&Clyde”

· A las 18:00 y a las 20 h. Teatro Liceo. Musical familiar VIAJE A OZ, EL MUSICAL. Edad recomendada a partir de 3 años. Entradas: 12, 15 y 18€ (taquilla del Teatro Liceo y www.ciudaddecultura.org ). Dora hace unos dibujos maravillosos. Además de los vistosos campos de amapolas, le gusta pintar divertidos espantapájaros, originales castillos de latas de conserva y graciosos peluches de león. Los compañeros de cole siempre alucinan con sus dibujos, pero el día que llegó Celia, la profesora nueva, descubrió que esas láminas parecían sacadas de un libro muy especial. Aquel día llegó un tornado inesperado que les hizo atrincherarse en el aula. Solo sería una hora. Dos, a lo sumo... Hasta que pasara el peligro para volver a casa. Y, ¿qué podían hacer para entretenerse? ¿Leer la historia de los dibujos de Dora? La fuerza del tornado nos transportará a un mundo imaginario, con paisajes maravillosos y personajes fantásticos.

· 19 h. Patio Chico. XVII FESTIVAL DE ARTES DE CALLE. JAUJA. Compañía Titiriteros de Binéfar. Para todos los públicos, recomendado a partir de 4 años. Jauja, ese espacio mágico en el que madres, padres e hijos cantan, juegan y ríen con gozo, comparten eso que llamamos fiesta con sentido pleno. Sin abandonar del todo las melodías tradicionales: “El corro chirimbolo”, “Ay chumbala”, y los cantos de excursión y acampada: “Ivanof”, “Carrascal”, Jauja se acerca a otras canciones que forman parte de nuestro común patrimonio latino: “La Bamba”, “Guantanamera” y echan mano de canciones de autores como Vainica Doble, Bob Dylan y José Antonio Labordeta para acercarla a los niños.

· 20:30 h. Parque Elio Antonio de Nebrija. Concierto de CRASHERS. Crashers es un grupo de música incluido dentro del género pop-rock que versionan temas de grupos de la década de los 60 tales como Beatles, Rolling Stones, The Kinks, The Shadows o Creedence y de intérpretes españoles como Bruno Lomas o Miguel Ríos, ofreciendo un repertorio muy atractivo y variado.

· 22 h. Plaza Mayor. Concierto de Malú. Malú es una cantante y compositora perteneciente a una de las grandes familias de artistas españoles. Su padre, el cantante Pepe de Lucía, su hermano, José de Lucía y su tío, el genio de la guitarra, Paco de Lucía Malú regresa con “Mil Batallas Tour 2023”, una selección de fechas exclusivas donde podremos disfrutar de una de las artistas más importantes de este país. Esta nueva gira supone la finalización de la presentación en directo de su último disco “Mil Batallas” cuyo comienzo en 2022 le llevó a recorrer todo el territorio nacional. Ahora, Malú vuelve con una apuesta renovada que podremos disfrutar este verano

· 22 h. Pistas deportivas Parque Jesuitas, Avenida de la Aldehuela, Avenida de las Artes, Patio del DA2. PASACALLES VENTE CON TU PEÑA. En colaboración con la Concejalía de Juventud y Blocco Charro. Grupos participantes: Diables Rojos (Sant Feliú de Llobregat) y Blocco Charro (Salamanca). Un espectáculo lleno de pirotecnia, percusión y ritmo.

· 23 h. Patio del DA2. CONCIERTO LOS JUSTICIEROS + BAKETÁ REGGAE FUSION. En colaboración con la Concejalía de Juventud y Blocco Charro. Desde Salamanca y Madrid vienen Los Justicieros, un concierto con la mejor cumbia y rock. Para cerrar los conciertos, desde Albaida (Valencia), estarán Baketà Reggae Fusion, nos traerán Ecos de Otro Carnaval, temas originales y versiones del Axé Music, mezclando el reggae con la samba, y recreando a bandas y artistas tan icónicos como Olodum, Timbalada, Ivete Sangalo

Domingo 10 de septiembre

· Feria de Día, del 1 al 13 septiembre. El horario de las casetas será de 12:00 a 00:30h, excepto vísperas y festivos que será a las 01:00h. En lo que respecta a la música, podrá estar de 12:00 a 16:00 y de 19:00 a 23:00h. Zonas. Habrá seis zonas de casetas: Parque Alamedilla, Plaza de los bandos, Plaza del Mercado, Rector Lucens, La rúa y Plaza del Oeste. Un total de 25 casetas. Además, como novedad, hay veladores en la zona de Van Dyck, con 13. Ofrecerán un pincho de feria a clientes sentados.

· 10 h. Plaza Mayor. 6ª CARRERA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

· De 10:00 a 14:30h. Paseo arbolado junto Iglesia Nueva del Arrabal. II CONCURSO DE ELEGANCIA DE AUTOMÓVILES CLÁSICOS CIUDAD DE SALAMANCA. Organiza: Museo de Historia de la Automoción.

· 11 h. Puerta Zamora. XXXV DÍA DEL TAMBORILERO. Concentración en la Plaza Mayor. Organiza: Asociación Cultural Peña Folklórica El Tamboril.

· De 11 a 23 h. Vaguada de la Palma. MERCADO MEDIEVAL.

· De 11 a 14 y de 17 a 20 h. Plaza de Anaya. COLORES DE MONSTRUO. Compañía Tombs Creatius. Juegos e instalaciones. Para todos los públicos.

· De 11:30 a 14:00h y de 17:00 a 20:30 h. Plaza Barcelona. CIRKOMOTIK. Cía. Almozandia Teatro y Animación. Juegos, instalaciones, actividades de circo y teatro. Para todos los públicos.

· A las 12 y a las 18:30 h. Salida y llegada: Colegio Rufino Blanco. CHARANGAS Y CABEZUDOS. Asociación Gigantes y Cabezudos ciudad de Salamanca. Charanga Los Chaborrillos. Recorrido: Centro ciudad.

· Desde las 15 h. Campo de Tiro y Deportes. LXXII CONCURSO HÍPICO NACIONAL DE SALTOS DE OBSTÁCULOS 4*.

· FERIA TAURINA. 18 h. Glorieta. Miguel Ángel Perera, Leo Valadez y Manuel Diosleguarde (El Vellosino).

· 18:30 y 21:30 h. Teatro Liceo. Obra MILES GLORIOSUS. Entradas: 20, 25 y 30€ (taquilla del Teatro Liceo y www.ciudaddecultura.org ) . Miles es un prototipo de hombre que nos resulta muy familiar. Dejando de lado su condición de militar, invicto por supuesto, Miles es un tipo empoderado, fanfarrón, pagado de sí mismo y narcisista. Cree firmemente que todas las mujeres le adoran y a todas las mujeres pretende. Vive en Éfeso junto a Cornelia, una bella princesa que piensa que bebe los vientos por él, olvidando el pequeño detalle de que la tiene secuestrada. El criado de Miles, nuestro querido Geta, harto como está de tener amo y de que ese amo sea precisamente Miles, decide ayudar a la bella Cornelia a reencontrarse con su verdadero amor, que no es otro que Plenilunio, una joyita que toda madre querría para su hija. Pero Geta quiere más, y se dispone a urdir un brillante plan para dar un escarmiento al militar aprovechando la obsesión de éste por el sexo. En el camino, Geta hallará la ayuda de sus vecinos que también ansían escarmentar al militar. Autor: Plauto. Intérpretes: Carlos Sobera, Ángel Pardo, Elisa Matilla, Silvia Vacas, Juanjo Cucalón, David Tortosa, Antonio Prieto y Arianna Aragón.

· 20:30 h. Parque Elio Antonio de Nebrija. Concierto de CARAMELORARO, que es una banda salmantina de rock and roll nacida en mayo de 2021, fundada por cuatro amigos que se unen en este proyecto para dar rienda suelta a su vitalidad, picardía y creatividad. Teniendo como referencia a los grandes del género (Fito, Loquillo, Los Zigarros, etc), con una estética enérgica, irreverente y muy viva, ofrecen un directo dedicado al público, con el objetivo de hacer disfrutar de un espectáculo que derrocha actitud y ganas de vivir. Fueron finalistas del III Concurso de Bandas organizado por el Ayuntamiento de Salamanca.

· 22 h. Plaza Mayor. Concierto de Arde Bogotá y Nunatak. Arde Bogotá es un grupo de indie rock nacido en Cartagena a finales de 2017. Con su música, que bebe de diversos estilos, pretenden aportar frescura al panorama indie en español con canciones potentes y letras de tinte generacional que no dejan indiferente a nadie. Influenciados por bandas como Supersubmarina o Héroes del Silencio, su fichaje por la multinacional Sony para la publicación de su disco debut “La Noche” (2021) les sitúa como una de las bandas con mayor proyección de nuestra escena. Nunatak es un grupo de música español de folk rocképico formado por Adrián Gutiérrez, Alex Dumdaca, Gonzalo Ruiz, Fernando Besada y Pedro Hernández.

Lunes 11 de septiembre

· Feria de Día, del 1 al 13 septiembre. El horario de las casetas será de 12:00 a 00:30h, excepto vísperas y festivos que será a las 01:00h. En lo que respecta a la música, podrá estar de 12:00 a 16:00 y de 19:00 a 23:00h. Zonas. Habrá seis zonas de casetas: Parque Alamedilla, Plaza de los bandos, Plaza del Mercado, Rector Lucens, La rúa y Plaza del Oeste. Un total de 25 casetas. Además, como novedad, hay veladores en la zona de Van Dyck, con 13. Ofrecerán un pincho de feria a clientes sentados.

· 13 h. Plaza Mayor. CONCIERTO de la BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA. Antología de la Zarzuela. Homenaje a Tomás Bretón. Dirige: Mario Vercher Grau.

· De 17:00 a 20:30 h. Huerta Otea. CIRKOMOTIK. Cía Almozandia Teatro y Animación. Juegos, instalaciones, actividades de circo y teatro. Para todos los públicos.

· 18 h. Parque de la Alamedilla. XVII FESTIVAL DE ARTES DE CALLE. MOVIDA ESPACIAL. Cía. Kamaru Teatro. El agente Fox-37, un ingenuo astronauta, se enfrenta a la misión más especial y espacial de su carrera. La agencia PASA le ha encomendado la ardua tarea de comprobar que todas las estrellas, planetas y constelaciones se encuentran en su lugar correspondiente antes de una visita muy especial. Todo transcurrirá con normalidad hasta que nuestro protagonista se tope con Altair, una díscola estrella que pretende cambiar todo el universo.

· 18:30 h. Plaza Liceo. XVII FESTIVAL DE ARTES DE CALLE. GO & STAY STREET. Cía. Mimo´s Dixe Band. Pasacalles. Para todos los públicos. Recorrido: centro de la ciudad. Los Mimo’s Dixie Band son una combinación única entre el estilo musical dixieland de los años 20, el gesto mímico, las artes circenses y la comedia. A pesar de dedicarse a uno de los más antiguos estilos del jazz, los Mimo’s Dixie Band son una compañía innovadora con un lenguaje único, fruto de la alianza entre el jazz y un fuerte sentido del espectáculo.

· 19 h. Patio Chico. XVII FESTIVAL DE ARTES DE CALLE. LAS BUSCADORAS DE PALABRAS. Compañía Teatro de Poniente. Para todos los públicos, recomendado a partir de 5 años. Rita Peripecia y Lola Molécula son las protagonistas de nuestra aventura. Dos exploradoras que viajan por el universo buscando las palabras más bonitas del mundo, reales e inventadas, que se han ido a esconder en los libros de aventuras para niños y jóvenes más importantes de la literatura universal, Rita Peripecia es una soñadora sin miedo a nada, una viajera intrépida, valiente, y atrevida a quien ningún peligro frena. Lola Molécula es una audaz y extravagante científica que no para de inventar objetos de lo más curiosos para conseguir llevar acabo la misión.

· 20:30 h. Plaza Mayor. CONCIERTO de ARGENTINA & SON CUBANO “Idilio”. La cantaora de flamenco Argentina, una de las máximas figuras del flamenco actual, se adentra por primera vez en el mundo de la música latina con el espectáculo titulado “Idilio” de Flamenco & Son Cubano, con la colaboración de la banda Son de Cuba & Compañía y de sus músicos habituales de flamenco. Argentina hace que sus directos sean inolvidables, vertiginosos, profundos, abiertos al gran público, didácticos, mucha emoción desde el primer minuto. Una experiencia única verla en directo. Dos nominaciones consecutivas a los Latin Grammy en 2013 y 2015.

Martes 12 de septiembre

· Feria de Día, del 1 al 13 septiembre. El horario de las casetas será de 12:00 a 00:30h, excepto vísperas y festivos que será a las 01:00h. En lo que respecta a la música, podrá estar de 12:00 a 16:00 y de 19:00 a 23:00h. Zonas. Habrá seis zonas de casetas: Parque Alamedilla, Plaza de los bandos, Plaza del Mercado, Rector Lucens, La rúa y Plaza del Oeste. Un total de 25 casetas. Además, como novedad, hay veladores en la zona de Van Dyck, con 13. Ofrecerán un pincho de feria a clientes sentados.

· 13 h. Plaza Mayor. CONCIERTO de la BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA. Ecos de España. Un recorrido por la historia de la copla. Dirige: Mario Vercher Grau.

· De 17:00 a 20:30 h. Pistas Polideportivas del Parque Villar y Macías. CIRKOMOTIK. Cía Almozandia. Teatro y Animación. Juegos, instalaciones, actividades de circo y teatro. Para todos los públicos.

· 18 h. Parque Alamedilla. XVII FESTIVAL DE ARTES DE CALLE. EL INFORME DE NORA. Compañía La Bulé. Nora es una inspectora de edificación antigua contratada para hacer una evaluación negativa del Gran Teatro Arlés que permita su demolición. En su visita al teatro la recibe Max que, con la ayuda de Nina, y gracias a sus conocimientos sobre los espectáculos que han pasado por ese escenario, jugará con la imaginación de Nora para intentar que cambie de opinión y hacer que el teatro vuelva a abrir sus puertas. Esta comedia para público familiar se inspira en los grandes ballets clásicos de El lago de los cisnes y Coppelia haciendo uso de la música reconocible de Tchaikovsky y Delibes.

· 19 h. Patio Chico. XVII FESTIVAL DE ARTES DE CALLE. CRASSH DÚO CIRCUS. Compañía Wetumtum. Para todos los públicos, recomendado a partir de 4 años. Crassh Dúo Circus es un espectáculo en el que dos personajes transportan al público, de una forma intimista y bastante acogedora, al universo Crassh, donde el más común de los objetos de nuestro día a día sirve para crear música, desde sencillas melodías hasta complejos y virtuosos ritmos. Con un fuerte componente cómico, visual, de interacción con el público y de disciplinas circenses, donde el malabarismo sirve también para crear música en directo.

· 20:30 h. Plaza Mayor. CONCIERTO de BOB SAND BIG BAND & MARINA FERRER. La Bob Sands Big Band es una de las grandes orquestas de jazz de nuestro país. Cinco saxos, cuatro trombones, cuatro trompetas, una guitarra, un piano, un contrabajo y una batería capaces de compactar el sonido como si de un perfecto bloque de hormigón se tratara y, junto a ellos, la voz de Marina Ferrer.

Miércoles 13 de septiembre

· Feria de Día, del 1 al 13 septiembre. El horario de las casetas será de 12:00 a 00:30h, excepto vísperas y festivos que será a las 01:00h. En lo que respecta a la música, podrá estar de 12:00 a 16:00 y de 19:00 a 23:00h. Zonas. Habrá seis zonas de casetas: Parque Alamedilla, Plaza de los bandos, Plaza del Mercado, Rector Lucens, La rúa y Plaza del Oeste. Un total de 25 casetas. Además, como novedad, hay veladores en la zona de Van Dyck, con 13. Ofrecerán un pincho de feria a clientes sentados.

· Desde las 10 h. DÍA DE PUERTAS ABIERTAS. Casa Consistorial, Ieronimus (Torre de la Catedral), Scala Coeli (Torres de la Clerecía), Centro de Interpretación del Patrimonio Urbano Monumenta Salmanticae (Iglesia de San Millán), Centro de Arte Contemporáneo (DA2), Museo del Comercio, Museo Taurino, Museo de Historia de la Automoción, Museo de Art Nouveau y Art Decó (Casa Lis), Edificio histórico de la Universidad de Salamanca, Colegio Arzobispo Fonseca, Casa Museo Unamuno, dependencias de la Policía Local, Parque de Bomberos, Pozo de Nieve, Cerro de San Vicente, Sala de exposiciones de Santo Domingo y Salmantica. Sedes Antiqua Castrorum (Centro de interpretación de las murallas).

· 13 h. Plaza Mayor. CONCIERTO de la BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA. Las grandes bandas sonoras de la historia del cine. Dirige: Mario Vercher Grau.

· De 17 a 20:30 h. Pistas Polideportivas de Vistahermosa. CIRKOMOTIK. Cía Almozandia Teatro y Animación. Juegos, instalaciones, actividades de circo y teatro. Para todos los públicos.

· 18 h. Pab. Würzburg. El Club Baloncesto Avenida disputará ante el Ensino Lugo un partido de preparación para la próxima temporada. Será el 13 de septiembre en el pabellón Würzburg, a las 18:00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo.

· 18 h. Parque de la Alamedilla. XVII FESTIVAL DE ARTES DE CALLE. MAGIC COCTEL. Pedro Majo. Pedro Majo nos trae ilusión, magia y diversión, adornado con un poquito de humor, en esta ocasión con un fantástico show lleno de matices y guiños de sus historias y andanzas cuando aprendió magia. Con este show pretende regalarnos un poquito de su felicidad y un poquito de magia para todos.

· 19 h. Compañía Capicúa. XVII FESTIVAL DE ARTES DE CALLE. NÜSHU. Compañía Capicúa. Para todos los públicos, recomendado a partir de 4 años. Un taller de confección, una máquina de coser, una escalera, ropa tejana, un mástil, bobinas de hilo, una cuerda y cinco mujeres. Acróbatas que cosen, bailan, ríen y trepan. NüShu es un lenguaje a través del cuerpo, del silencio, del caos, un lenguaje entre madres, abuelas, hijas y compañeras. Un espectáculo sensible, humano y divertido.

· 20 h. Plaza Barcelona. Concierto de LA DUDA OFENDE. La Duda Ofende se forma en la Escuela Municipal de Música de Salamanca. El repertorio del grupo está formado por versiones de éxitos de pop y rock desde los años 80 hasta la actualidad, tanto en inglés como en castellano. La puesta en escena es la de una banda de rock & roll que anima al público a participar cantando estribillos que conoce al ritmo de temas que le gustan.

· 20:30 h. Plaza Mayor. CONCIERTO de SOUL TELLER. Desde Londres, su lugar de residencia habitual, Miguel Ángel Julián, o lo que es lo mismo Soul Teller (narrador de historias del alma) se embarca en su gira con su nueva Súper Banda, donde el feeling, la diversión y la interacción con el público están garantizadas.Está celebrando su aniversario de más de tres décadas componiendo y cantando Soul, Rock, R&B, Funk… dentro y fuera de nuestras fronteras. Soul Teller ha trabajado y compartido escenario con artistas legendarios como Bonnie Tyler, Solomon Burke o Rod Stewart.

Jueves 14 de septiembre

· 13 h. Plaza Mayor. CONCIERTO de la BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA. Pasodobles taurinos. Dirige: Mario Vercher Grau.

· De 17 a 20:30 h. Pistas Polideportivas de la Plaza de Burgos. CIRKOMOTIK. Cía. Almozandia Teatro y Animación. Juegos, instalaciones, actividades de circo y teatro. Para todos los públicos.

· 18 h. Parque de la Alamedilla. XVII FESTIVAL DE ARTES DE CALLE. PAR D2. Compañía El Niño Lápiz. Dos personajes excéntricos, en clave de clown, crearán mundos de fantasía, risas, sorpresa, ternura y fuerza. Puro juego a través de un lenguaje sencillo, transparente y directo. Par D2 es diversión, asombro, momentos poéticos, improvisación…

· 19 h. Patio Chico. XVII FESTIVAL DE ARTES DE CALLE. OYUN. Compañía El Fedito. Para todos los públicos, recomendado a partir de 4 años. En Oyun todo gira en torno a las ollas y otros elementos cotidianos y, a medida que va construyendo un artefacto en equilibrio, el malabarista va creando el espacio, dibujando el aire y, sobre todo, jugando y desafiando a la gravedad. Oyun es un espectáculo único e innovador, para todos los públicos, que combina humor, originalidad, ritmo y depurada técnica de malabares.

· 20 h. Plaza Barcelona. CONCIERTO de SONIDOS DE SÓTANO. Sonidos de Sótano es una banda amateur que se creó en 2015 y que versiona temas de pop y rock de todos los tiempos. Los miembros del grupo, a excepción del vocalista, se formaron en la Escuela Municipal de Música de Salamanca.

· 20:30 h. CAEM. GREASE, EL MUSICAL. Entradas: 45, 49 y 55€ (taquilla del Teatro Liceo y www.ciudaddecultura.org ). GREASE EL MUSICAL es el fenómeno de la cultura pop que narra la vida en el instituto de una pequeña ciudad americana en los años 50, habiéndose convertido en el gran musical del Rock and Roll por excelencia, además de una de las películas musicales más taquillera de la historia. Una banda sonora con éxitos internacionales y acrobáticas coreografías son arropadas por una súper producción que no dejará indiferente a nadie.

· 22 h. Plaza Mayor. CONCIERTO de JUAN MAGÁN. Gracias a las altas ventas de sus sencillos, Juan Magán es el artista español líder en el mundo digital, por lo que acumula numerosos discos múltiple Platino y Diamante, además de alcanzar varios reconocimientos VEVO CERTIFIED así como la privilegiada posición Nº1 como artista español con el mayor número de streamings en el mundo. Con millones de sencillos vendidos y una colección de hits que lo han llevado al #1 en descargas, al top de radio, charts internacionales y centenares de conciertos a nivel mundial con millones de asistentes, Juan Magán ha sido nominado 6 veces al Latin Grammy, en 6 ocasiones a los Latin Music Awards de Billboard y en 5 a los Premios Lo Nuestro

Viernes 15 de septiembre

· 11:30 h. Plaza Mayor. CONCIERTO DIDÁCTICO. Música y Policía con la BANDA SINFÓNICA DE LA POLICÍA NACIONAL. Dirige: Vicente Fernández García.

· De 17 a 20:30 h. Plaza Valmuza (Barrio El Zurguén). CIRKOMOTIK. Cía Almozandia Teatro y Animación. Juegos, instalaciones, actividades de circo y teatro. Para todos los públicos.

· FERIA TAURINA. 18 h. Glorieta. Novillada. Valentín Hoyos, Ismael Martín y Mario Navas (Lorenzo Espioja).

· A las 18:00 y a las 21:30 h. CAEM. GREASE, EL MUSICAL. Entradas: 45, 49 y 55€ (taquilla del Teatro Liceo y www.ciudaddecultura.org ). GREASE EL MUSICAL es el fenómeno de la cultura pop que narra la vida en el instituto de una pequeña ciudad americana en los años 50, habiéndose convertido en el gran musical del Rock and Roll por excelencia, además de una de las películas musicales más taquillera de la historia. Una banda sonora con éxitos internacionales y acrobáticas coreografías son arropadas por una súper producción que no dejará indiferente a nadie.

· 19 h. Patio Chico. XVII FESTIVAL DE ARTES DE CALLE. DESPROVISTO. Compañía UpArte. Para todos los públicos, recomendado a partir de 4 años. Es una apuesta por la plasticidad, lo flexible y el cambio, dándonos cuenta que no todo tiene por qué ser siempre de la misma forma. DESproVISTO es el tercer trabajo de la compañía UpArte, una obra que mantiene la esencia de sus anteriores trabajos, que destacan por un alto nivel técnico acrobático.

· 22 h. Entornos del Puente Romano. ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO “ARRELS DE FOC”. Pirotecnia Global Foc. Duración: 18 minutos aprox.

· 23 h. Plaza Mayor. CONCIERTO de CAFÉ QUIJANO. Plaza Mayor. El grupo Café Quijano está inmerso en una nueva gira que lleva por título “Manhattan Tour 2023”. Este grupo ha sido nominado repetidamente tanto al premio Grammy Award como al Latin Grammy Award y han compartido escenario o colaborado con artistas de la talla de Santana, Black Eyed Peas, Herbie Hancock, Maná, Joaquín Sabina, Armando Manzanero y Celine Dion, entre otros. En esta nueva gira, aparte de sus nuevos temas, el grupo hará un repaso de todos sus éxitos así como de sus boleros originales. Un espectáculo único, en el que la calidad musical destaca por encima de todo.

Sábado 16 de septiembre

· FERIA TAURINA. 18 h. Glorieta. Morante de la Puebla, Sebastián Castella y José María Manzanares (García Jiménez / Olga Jiménez).

· A las 18:00 y a las 21:30 h. CAEM. GREASE, EL MUSICAL. Entradas: 45, 49 y 55€ (taquilla del Teatro Liceo y www.ciudaddecultura.org ). GREASE EL MUSICAL es el fenómeno de la cultura pop que narra la vida en el instituto de una pequeña ciudad americana en los años 50, habiéndose convertido en el gran musical del Rock and Roll por excelencia, además de una de las películas musicales más taquillera de la historia. Una banda sonora con éxitos internacionales y acrobáticas coreografías son arropadas por una súper producción que no dejará indiferente a nadie.

Domingo 17 de septiembre

· 17:30 h. CAEM. GREASE, EL MUSICAL. Entradas: 45, 49 y 55€ (taquilla del Teatro Liceo y www.ciudaddecultura.org ). GREASE EL MUSICAL es el fenómeno de la cultura pop que narra la vida en el instituto de una pequeña ciudad americana en los años 50, habiéndose convertido en el gran musical del Rock and Roll por excelencia, además de una de las películas musicales más taquillera de la historia. Una banda sonora con éxitos internacionales y acrobáticas coreografías son arropadas por una súper producción que no dejará indiferente a nadie.

· FERIA TAURINA. 18 h. Glorieta. Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Roca Rey (Puerto de San Lorenzo y Ventana del Puerto).