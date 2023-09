El entrenador del Salamanca UDS, Jehu Chiapas, atendía a los medios de comunición este martes, tras el entrenamiento, en la rueda de prensa previa al partido del miércoles ante el CD Numancia.

El encuentro

Los afrontamos como una final, con la obligación y la responsabilidad del club que representamos y tratar de ganar. La Copa RFEF y la liga son competiciones distintas pero igualmente importantes.

¿Reservar jugadores para la liga?

Mañana es una final, ¿reservar jugadores?... pondremos lo mejor, para nosotros el partido de mañana es el más importante.

Rival de Segunda RFEF

Nosotros tenemos muchos jugadores con experiencia en Segunda RFEF y no hay mayor problema en el duelo con otro equipo importante como es el Numancia. En el papel es un partido de equipos con plantillas más igualadas, después son estilos de juego y son ideas, ya veremos mañana.

Me espero al mejor Numancia, no me creo que vaya a venir con otra idea que no sea la de ganar, es un club con una responsabilidad social importante, nos esperamos la mejor versión del Numancia

El regreso de Fassani

Fassani hay que irlo recuperando poco a poco, de inicio no lo sé. Lo he visto bien de la lesión, la molestia ha ido evolucionando y ya se ha ido. Javi Navas de delantero en el segundo tiempo del Santa Marta fue bueno, con más peligro, el equipo sabe competir. Primero se lo diremos a los jugadores

Los futbolistas del Salamanca

Espero que los jugadores tengan siempre la misma motivación, pero al ser una final... Estoy muy contento con la plantilla, la gente que está tiene calidad de sobra.

El público

Que sea una final y que sea el Numancia puede ayudar a que haya un mejor ambiente, lindo, la gente del Salamanca tiene ganas de ver a su equipo mucho mejor de lo que ha visto hasta ahora.