“Estas no son las fiestas del Ayuntamiento ni de los partidos políticos. Son las del pueblo de Villoria y de los villorejos”

Alejandro González se estrena como alcalde de Villoria en las que serán sus primeras fiestas en el cargo, pero esta es su única novedad, la del cargo, ya que mantiene una ditalata trayectoria como concejal metido de lleno en la organización y el desarrollo festivo a pie de calle.

Alex, como todo el mundo le conoce, asegura que “la verdad que estas fiestas son muy especiales por ser alcalde, aunque ya llevo años como concejal y me he involucrado mucho en ellas, es todo un orgullo. Pero no es lo verdaderamente especial. Lo fundamental es que las fiestas las hacemos entre todos, tanto los concejales de gobierno y oposición como el pueblo que se involucra muchísimo”.

Un programa que, como en la inmensa mayoría de municipios, lucha entre el equilibrio de la actividad y los costes, lo que también se traduce en números que nada tienen que ver con lo de ayer. “La verdad es que cada año es mayor el coste de las fiestas. Las de Villoria andan en torno a los 75.000 euros más iva…recuerdo cómo hace 15 años hacíamos las fiestas con 70.000 euros iva incluído. Estamos viendo cómo se van incrementando mucho los precios de todo, por lo que es necesario siempre la negociación y el estudiar bien todas las propuestas” mientras que del programa diseñado para este año resalta de manera especial “los actos en los que se junta el pueblo, como son la paellada y la merienda de la vaca. Son momentos en los que compartes con vecinos y al final es unión, algo que me parece importante y bonito”.

Hoy, ya inmersos en ese arranque festivo que marca la semana cultural, Villoria tiene cerca de 20 jornadas festivas, ya que a esta se suman los actos organizados por Besana para celebrar su 40º aniversario y el programa oficial festivo.

Días intensos sobre los que Alex asegura que “estas no son las fiestas del ayuntamiento ni de los partidos políticos, son las fiestas del pueblo de Villoria y de los villorejos. Nosotros simplemente somos la entidad que tiene que organizarlas” y destaca que quienes se acerquen a conocerlas “podrán vivirlas como un vecino más ya que si algo tenemos es la hospitalidad que ofrecemos”.

PROGRAMA OFICIAL DE LAS FIESTAS EN VILLORIA 2023

MÍERCOLES 6 DE SEPTIEMBRE

22:30 horas: RECORRIDO DE PEÑAS, acompañados de la Charanga “EL TINGLAO”. Temática de disfraz: Películas/Cine. Salida: Plaza Mayor.

23:59 horas: DISCO MÓVIL “MARIO SALCEDO”. Lugar: Plaza Mayor.

JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE

16:30 horas: Pasacalles de Peñas con la Charanga “El Tinglao” y acompaña dos por “El Mariquelo” y sus acompañantes. Vístete de Charro y añade de color la Víspera. Salida: Centro Social.

17:00 horas: Pregón de Fiestas y Ofrenda Floral. - PREGÓN OFRECIDO POR D. Alfonso Prieto “El Pindoque”. - OFRENDA FLORAL.

20:00 horas: CONCURSO DE RECORTES. Lugar: Plaza de Toros.

23:59 horas: Verbena Grupo “SEVEN”. En el Descanso y al finalizar DISCO MÓVIL “FULL EQUIP”. Lugar: Plaza Mayor.

VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE

08:00 horas: ALBORADA POR EL PUEBLO ACOMPAÑADOS DE LA CHARANGA “EL TINGLAO”

09:00 horas: ENCIERRO URBANO (plaza y calles encierro limpias)

12:00 horas: CELEBRACIÓN DE LA SANTA MISA. Con la participación en la Eucaristía del Coro Albahaca de Villoria. A CONTINUACIÓN, PROCESIÓN.

18:00 horas: Festival Taurino Mixto (ver carteles). Lugar: Plaza de Toros “La Vega”.

23:59 horas: Verbena “GRUPO CAÑÓN”. Al finalizar Discoteca de las Peñas DJ KACHU. Lugar: Plaza Mayor.

SÁBADO 9 DE SEPTIEMBRE

08:00 horas: ALBORADA por el pueblo, a continuación, CHOCOLATADA en la alameda.

09:30 horas: ENCIERRO URBANO. Lugar de costumbre.

14:30 horas: Paella Popular con Baile de Mediodía “La Cordobesa”. Ticket: 3 €. Lugar: La Alameda.

18:00 horas: GRAN PRIX DE PEÑAS y CAPEA. Lugar: Plaza de Toros.

23:30 horas: COPLAS Y PASODOBLES con Laura Cerdeño. Lugar: Plaza Mayor.

01:30 horas: MACRODISCOTECA “ALEFRAN”.

DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE

9:00 horas: PREPARATIVOS GUISO DE LA VACA. Imprescindible la colaboración vecinal. Lugar: Alameda.

11:00h-14:00 horas: PARQUE INFANTIL. Lugar: Al lado de las piscinas.

12:45 horas: ENCIERRO URBANO. Suelta de 2 Toros donados por la “COMISIÓN 22”. Lugar de costumbre.

16:00-18:00 horas: PARQUE INFANTIL.

17:00 horas: CONCURSO CULTURAL. Lugar: Teatro Municipal

20:00 horas: MERIENDA DE LA VACA. Ticket: 2 €. Lugar: Plaza Mayor.

22:00 horas: VERBENA DE DESPEDIDA DE LAS FIESTAS CON LA ORQUESTA “SYRA”. Lugar: Plaza Mayor.

00:00 horas: NOCHEVIEJA VILLOREJA.