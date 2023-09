Entradas para ver al Depor por 10 euros para los acompañantes de socios de Unionistas

Unionistas de Salamanca recibe en el Reina Sofía el sábado 16 de septiembre a partir de las 21:30 horas al RC Deportivo en la cuarta jornada en Primera Federación. Se espera una gran entrada y el club ya anunciado los precios y promociones de las entradas.

SOCIOS (EXCEPTO SIMPATIZANTES)

Todos los socios acceden con su carné como cualquier otro partido, pero además será imprescindible que presenten en el acceso un documento de validación que deben mostrar junto con el propio carné. Rogamos que para agilizar el proceso acudan al acceso con el preparado, bien en el teléfono móvil o impreso. No se permitirá la entrada sin presentar tanto el carné como el documento.

Más información sobre este proceso y enlaces para realizarlo pinchando aquí

Como alternativa y pensando en aquellos socios que no dominen las nuevas tecnologías, puede retirarse ya impreso en la tienda presentando el carné de socio.

Para garantizar la entrada a todos los socios existe un plazo de solicitud exclusivo hasta el domingo 10 inclusive. A partir del lunes 11 se podrá continuar solicitando pero ya no está reservado, y quedarán a expensas de que no se complete el aforo una vez iniciada la venta al público general.

SIMPATIZANTES

Los simpatizantes deben retirar obligatoriamente una entrada en la tienda oficial, gratuita para todos aquellos que no hayan utilizado sus dos accesos y a 10€ para quienes los hayan ya agotado. Esta entrada está garantizada y reservada hasta el sábado 9 de septiembre.

De forma excepcional y solo para aquellos simpatizantes que no hayan agotado sus dos accesos y no tengan la opción de acercarse hasta la tienda, puede solicitarse la entrada online.

Más información sobre este proceso y enlaces para realizarlo pinchando aquí

En este caso, la entrada está garantizada y reservada hasta el domingo 10 de septiembre. La localidad se recibirá en el correo electrónico facilitado como máximo 48 horas antes del encuentro, una vez comprobados que los datos son correctos. Por Si vencido ese plazo no se hubiera recibido (no olvides comprobar tu carpeta de spam/correo no deseado y si es Gmail el apartado ‘promociones’), debe comentarse la incidencia en [email protected] .

Una vez cumplido este periodo de reserva exclusiva se pueden seguir retirando la entrada en tienda -online ya no será posible- , pero ya expensas de que no se complete el aforo antes.

NO SOCIOS

La venta para aquellos aficionados que no sean socios –la campaña sigue abierta y tienes toda la información para tramitar tu alta aquí– comienza el lunes 11 de septiembre. Los adultos pagarán 15€, los niños entre 6 y 11 años ambos inclusive 5€ y los menores de 6 años 1€.

Los socios PRO y Colaboradores, en estos mismos plazos, pueden retirar dos entradas para acompañante a 10€ cada una, mientras que el resto de socios, incluidos los simpatizantes, pueden adquirir una localidad a este mismo precio hasta completar el aforo.

AFICIÓN RC DEPORTIVO

Unionistas de Salamanca enviará un paquete de entradas visitantes al RC Deportivo. La gestión de las mismas y la información sobre su adquisición la llevará a cabo el conjunto blanquiazul en sus canales habituales.

HORARIOS DE VENTA

Semana del 4 al 10 de septiembre

Durante esta primera semana solo se venderán entradas para simpatizantes y se entregarán impresos del documento de validación para aquellos socios que no deseen hacerlo online.

Lunes 4: Cerrado.

Martes 5: Cerrado.

Miércoles 6: De 18:00 a 21:00 horas.

Jueves 7: De 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas.

Viernes 8 (festivo): De 12:00 a 15:00 horas

Sábado 9: De 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas.

Domingo 10: Cerrado.

Semana del 11 al 17 de septiembre

A partir del lunes 11 se habilita la venta para no socios y acompañantes de socios. También se seguirán vendiendo entradas para simpatizantes y entregando impresos del documento de validación para socios hasta completar aforo.

Lunes 11:De 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas.

Martes 12: De 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas.

Miércoles 13: De 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas.

Jueves 14: De 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas.

Viernes 15 (: De 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas.

Sábado 16: De 10:00 a 14:00 horas.

Domingo 17: Cerrado.

Si sobrasen entradas se pondría a la venta en la taquilla del estadio el día de partido a partir de las 20:15 horas. Tanto en tienda como en taquilla solo pueden abonarse en metálico. En el acceso puede exigirse DNI u otro documento acreditativo para demostrar la edad del asistente.

CÓMO LLEGAR

El estadio Municipal Reina Sofía está situado en la Avenida Carlos I. No te fíes mucho del GPS o Google Maps: Es probable que te sugiera entrar por una puerta trasera que no está disponible. La entrada principal está en la propia avenida.

Por motivos de espacio y de seguridad vial, no está permitido el acceso de vehículos al recinto. Si ves algunos coches al entrar en el parking interior, debes saber que son todos pertenecientes a los propios jugadores y resto de expedición deportiva, organización, personas con tarjeta de movilidad reducida, autorizados por protocolo y medios de comunicación, los únicos con permiso especial para poder introducirlos. El aparcamiento en todos los aledaños al estadio es gratuito, pero es muy probable que tengas dificultades para encontrar un hueco libre. Te recomendamos tres zonas cercanas donde hay más probabilidad de encontrar sitio.

Más información y direcciones de los aparcamientos en Google Maps pulsando aquí

Resumen de precios