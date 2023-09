Lorenzo Santolino lidera el Rally Transanatolia

El piloto de Guijuelo (Salamanca), Lorenzo Santolino (Sherco), se ha puesto líder de la provisional en el Rally Transanatolia tras una accidentada primera etapa que ha tenido que ser acortada en su recorrido por culpa de las torrenciales lluvias que afectan a Turquía y que ya obligaron a modificar los planes del Mundial de Motocross. Tras el primer día, el salmantino ha aventajado en 22 segundos a su principal rival, el italiano Botturi, y en más de dos minutos a su compañero en Sherco, el portugués Gonçalves, un buen resultado teniendo en cuenta el complicado arranque.

A primera hora de la mañana, la zona donde se disputa la carrera ha amanecido bajo fuertes tormentas que han inundado el terreno. La organización ha decidido acortar la primera etapa, que constaba de dos especiales, y pasar directamente a la segunda trasladando allí a todos los equipos y material de carrera. Santolino se ha trasladado con todo el equipo Sherco para tomar la salida en este nuevo punto y se ha encontrado con un terreno complicado, pero practicable, para hacer los primeros 120 kilómetros de competición.

“Un día extraño, hemos iniciado con unas tormentas impresionantes. A las 6 de la mañana ha empezado muy nublado y rápidamente ha empezado a llover mucho y ha ido a peor. Se ha inundado el paseo del que salíamos. Se ha anulado la primera parte de la etapa, eran dos especiales de 60 y 120 kilómetros. Hemos ido directamente al inicio de la segunda y la climatología no tenía nada que ver, no llovía, ha debido pasar la tormenta, pero no tan fuerte. El terreno estaba en buenas condiciones”, ha explicado sobre las circunstancias.

“La especial era lenta en algunos puntos, en general sinuosa, con alguna recta y poca visibilidad. El roadbook con muchas notas, ya nos han avisado que va a ser así toda la carrera. Al salir atrás he podido tener algunas marcas, que siempre ayudan, he alcanzado a Botturi y les he rebasado bien, no había demasiado polvo”, ha comentado. “Contento para ser el primer día, tenemos que revisar un poco la moto. Se ha dado bien, sin complicaciones ni tomar riesgos”, ha resumido.

Este lunes, segunda etapa, con otras dos especiales larga y corta, de más de 140 y 74 kilómetros y más de 300 entre cronometrada y enlace.