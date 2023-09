Al maletero...

Después de tantos años de mentiras, la clase política ya no engaña a nadie. Han perdido toda la credibilidad. Muchos tienen los días contados, y no es que hoy lo digan las encuestas, lo dicen sus actos que no pueden tapar. No hay que ser muy listo ni un fuera de serie. Son muchos los que han hecho mucho daño a la democracia de este país, a su economía, a la educación y lo que es peor a la conciencia y a los modos sociales de los ciudadanos. La reunión de hoy en Bruselas no es más que la muestra que ya ha colmado el vaso. La ministra del paro en ascenso se va a negociar España con un delincuente prófugo de la justicia española, sin traductores. Le pedirá que se vuelva a meter en el maletero.

Cada vez más se opta, sí o sí, por la economía sumergida o semisumergida, por ir en submarino al final y el trueque, porque no se puede hacer otra cosa salvo apañatelas tú mismo. El dinero líquido escasea, incluso para pagar los impuestos y cada vez menos para los gastos del día a día, las averías, los coches, el colegio, la comida, la casa, los abuelos y la dependencia, etc. Nos hablan de soluciones mágicas por parte de conferenciantes, contertulios, ministros y gentes de moral distraída, además de los entes recaudatorios; nos hablan de que vamos bien de que existe donde rascar impuestos, aunque en realidad sabido es que el dinero de verdad está en paraísos fiscales en manos de los de siempre.

Nos siguen hablando de estadísticas, cada vez más mal maquilladas, nos hablan de que se venden más automóviles, incluso eléctricos, pero no sabemos dónde o en referencia a qué otros números, soflamas que son una tapadera. Si se vendía uno y este año vendemos dos es fácil afirmar que se ha duplicado la venta de automóviles, pero la cantidad es una risa sigue siendo dos. La realidad es que muchos ya vuelven a ser peatones a la fuerza o ciclistas, algunos patinadores, pues ni para el autobús les queda. “Bicicleta hombre!”... hay que ser ecologistas, que el cambio climático te ataca, aunque trabajes a 10 km de tu trabajo, pedalea que es bueno y se te quita el cabreo. Hazte vegano que contaminaras menos y te morirás antes. Cada día son más los que van andando por los arcenes a trabajar. Mucha gente se pega unas panzadas kilométricas para ir a trabajar por las mañanas, estudiantes incluidos, que con el dinerillo del autobús se toman el café, o a asistentas o empleadas domésticas, además de amas de casa por los arcenes con las bolsas contemplando los descampados de nuestra Castilla camino de no se sabe dónde, como en posguerra.

Es jocoso oír decir a algún político o candidato que disminuye el paro o que van a frenar la despoblación en regiones como Castilla y León gracias a su gestión. La respuesta la sabemos todos, los viejos mueren y los jóvenes están emigrando a trabajar a otras regiones como Madrid, la costa y el extranjero. Fin de la estadística. Todos tenemos sobrinos, primos, y familiares que se tienen que ir. Castilla y León se vacía y envejece porque no se han sabido seguir políticas de arraigo a la tierra al no crearse las oportunidades de trabajo para su gente.

Castilla y León corre el camino de convertirse en la España en escombros. Las gentes importamos poco. La estafa cotidiana en todos los aspectos de la vida que nos rodea, avanza un día si y otro también, y la saben adornar bien de inoperancia y de una soberbia como nunca se ha conocido. Lo peor es que cada día los nuevos políticos que quieren o intentarán representarnos no vienen ni vendrán del mundo laboral, pues no podrán haber trabajado fuera de la política, ni van a trabajar. Estarán metidos en clientelismos partidistas de los de siempre, en los que al final tan sólo se trabaja y se hacen méritos para mantenerse en el poder a costa de un pueblo cada vez más abandonado a su suerte. Su única experiencia.

Una vez más somos víctimas de un país que no tiene referentes de país. La civilización occidental de Roma y Grecia, pasó a España y de ahí a todo el mundo, y porque no, al universo. Nos hacemos valer poco. Benditos españoles y castellanos que ya han perdido todo su valor y sangre para levantarse contra tanta desidia, que flaco favor hacen a los que les representan y a los que les gobiernan. Los que van en pantalón corto enseñando el tatuaje del gemelo no se que van a hacer este invierno.