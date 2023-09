La Charanga Dale Kaña 2.0: Ejemplo de esfuerzo en prepararse y dedicación para ofrecer 'vida festiva' en nuestros pueblos

Que las Charangas son sin duda la banda sonora más festiva y animada en las fiestas de cada localidad y rincón en la provincia de Salamanca es algo más que una obviedad. Son ejemplo de espíritu festivo, que lleva a las calles y plazas mucho más que música, ya que con ella arropan un espíritu que supone la verdadera fortaleza en la semana grande de cada uno de nuestros pueblos.

Ejemplo de esto, del esfuerzo por la animación y la no pasajera lucha casi anual por ofrecer ambientación en cada una de sus visitas, la encontramos en la Charanga ‘Dale Kaña 2.0’ formada por un grupo de peñarandinos y amantes de la música de diferentes localidades, unidos para ofrecer un espectáculo que cada año es más demandado por ayuntamientos, peñistas y vecinos.

Javier Mesonero, director musical de la formación, recuerda como “la Charanga Dale Kaña se fundo en el año 2015, y surgió tras comenzar a darle vueltas los integrantes de la Banda de Semana Santa sobre algo más que pudiéramos hacer para ofrecer animación en los pueblos…yo me compre una trompeta cuando tuve un bar y fue en la Eurocopa cuando empecé a darle vueltas a la situación, tratando de dar sentido al instrumento y empezar a trabajar con ella…se lo comente a varios de los que formaban parte de la banda y se lanzaron a esta aventura y hasta ahora”.

Hoy en día, esta Charanga, que recorre anualmente decenas de localidades, esta compuesta por siete integrantes (u ocho): Daniel de Langa (saxo tenor), Álvaro (bombo y Pato Candela) de Peñaranda, Alfredo (saxo barítono), David ‘Curilla’ de Arévalo, Salvador a la trompeta, Luís (saxo) y Javier Mesonero, también a la trompeta, además del altavoz festivo.

Una puesta en escena festiva, que cuenta detrás con una más que importante preparación, ya que, tal y como apunta Javier “estamos continuamente durante el año preparando el repertorio para poder salir a cada actuación con todas las ganas y la seguridad. Es algo increíble”.

Hoy en día, la Charanga ‘Dale Kaña 2.0 esta visitando anualmente en torno a 70 localidades en las provincias de Ávila y Salamanca algo que, lejos de mermar, tiene un aumento de solicitudes año tras año, buscando ofrecer la animación festiva que merecen las calles y las plazas de todo el medio rural.

“Hay que darle caña y que no se pierdan las fiestas de nuestros pueblos, son esenciales. Si no hubiera fiestas en los pueblos no hay alegría, son la alegría de la localidad y todo el entorno. En las ciudades funciona de manera diferente que nada tiene que ver con esto. Esto es la esencia del disfrute, del baile y la animación” define rotundo Javi, quién, al frente de la Charanga, capitanea sus perfiles en redes sociales, donde los comentarios, solicitudes y etiquetados son un no parar constante durante el verano.