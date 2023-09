Alterando sin tentar nada

Desde 2013 tenemos un “Plan de Gestión de la Ciudad Vieja de Salamanca” encargado por la Junta, surgido “de la exigencia que la UNESCO viene planteando en los últimos años para que las Ciudades Patrimonio Mundial cuenten con herramientas más eficaces para abordar los desafíos contemporáneos.”, según la Introducción de su tomo I. Sigue “El Plan de Gestión lo primero que plantea es algo que tiene que ver (…), con el paisaje salmantino que se aborda desde su horizonte visual e histórico, insistiendo no solo en la ciudad física, en lo tangible, sino en su asociación con lo intangible, menos evidente y tan valioso.” Contiene la “1.b. Estrategias/medidas complementarias: introducción del paisaje/ambiente como herramienta de control de la conservación del bien, tanto externo como interno”.

No pretendo analizar grandes impactos en nuestro paisaje histórico, incluidos los que no se ven. El recordatorio viene a cuento de la imagen observada en la Plaza de la Constitución, asociada a un macetero gigante tan del municipal gusto. En esencia cómo modificar un espacio con un reducido elemento sin que nadie se inquiete. Aparentemente propicia turísticas fotos de dudoso gusto. Felizmente es temporal, ya estuvo en la Rúa frente a la Clerecía. Pero los hay más permanentes, incluso las transportables grandes macetas pueden acumular años sin apenas mudar el sitio.

Enseguida recordé el ascensor del aparcamiento de Santa Eulalia, al otro lado del monumental edificio del fondo de esa imagen. Pagado por la Junta en un equipamiento de gestión privada, construido en subsuelo público y condicionando la plaza superior. Ahí está, con un impacto cuando menos discutible delante del Bien de Interés Cultural de la Torre del Aire. Sigo sin conocer la opinión de la Comisión de Patrimonio, tan preocupada años atrás por el impacto de vestuarios en las Pistas Universitarias de Salas Bajas. Deberían replanteárselo tras la tala de los “viejos” chopos.

La asociación “Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio” recuerda con demasiada frecuencia la alteración continua de pequeños, o no tanto, elementos de edificios con algún grado de protección que tanto ayudan a conformar nuestro valioso paisaje histórico Patrimonio de la Humanidad. Edificios donde se modifican huecos, alturas o aparecen con escasa gracia “exigencias” de la modernidad. Por no hablar del comercio turístico y su fabuloso despliegue de color en fachadas. O la pervivencia del cableado a la vista en edificios, a pesar del gran número de ellos remozados en las últimas décadas. La autoridad urbanística no ha sido capaz de generar alguna fórmula para invisibilizar su presencia, tampoco de la iluminación pública.

Ya hemos tratado muchas veces la perturbación de quita y pon de la Plaza Mayor y otras como la de Anaya. Por no omitir el eterno debate sobre terrazas, en la Rúa Mayor es difícil conseguir una perspectiva limpia con la torre de la Catedral al fondo. Quizás interese más incentivar una pujante dispersión nacional e internacional de fotos de ese insigne “mobiliario urbano”. Tan querido por autoridades locales y sectores económicos, en crisis cuando les discuten un centímetro hurtado en la vía pública. Sin ignorar la eterna carga y descarga fuera de horario, posibilitando la materialización de ladinos vehículos en las imágenes tomadas por nuestros visitantes.

Llevamos tiempo insistiendo sobre la falta de arbolado en la ciudad, en especial en calles y plazas del recinto monumental. Quizás no esté lejano el día cuando escuchemos como razón su impacto tapando fachadas y perspectivas, ya que combatir el exceso de calor urbano no acaba de hacer mella. Ahí va una idea: son muy útiles (maduros claro) para incentivar la bebida/comida sentados junto a una mesita bajo una agradable sombra natural. Viejas demandas todas ellas con presumible larga vida todavía.

Uno se pregunta dónde quedan este tipo de planes una vez aprobados. El de Movilidad Sostenible tardó en tenerse en cuenta, una interpretación del mismo. El Plan de Gestión de la Ciudad Vieja de Salamanca, con su notable insistencia sobre el paisaje histórico urbano, no parece ser “libro de cabecera” al intervenir en el espacio público. Ni tampoco en el privado, a la vista de la permisibilidad con sustanciales alteraciones en gran parte de edificios con algún grado de protección. La maceta de la Plaza de la Constitución no deja de ser una anécdota, discutible, pero muy sintomática.