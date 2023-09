“Llevo 18 años como agente y Salamanca ha cambiado con el paso del tiempo”

Jaime Sánchez cuenta con una amplia experiencia como Policía Local a sus espaldas. Lleva 18 años trabajando, e igual que su compañera, ha pasado por diferentes áreas a lo largo de su etapa profesional.

“Empecé de motorista y luego he cambiado a diferentes secciones. He estado cinco años en el servicio que generalmente suele ser de paisano, y también he trabajado en el grupo de violencia de género, tratando con menores, personas con síndrome de Diógenes, personas mayores, etc”.

En la actualidad forma parte de una unidad que se llama Grupo 7, en la que “tratamos con todo tipo de vandalismo, de menudeo de drogas con la unidad canina, y todo tipo de vandalismo en general para la ciudad: rotura de papeleras, quema de contenedores, etc”.

En estos 18 años ha vivido tanto la evolución del servicio como de la ciudad. “La evolución de la ciudad es más clara, están las épocas del año en la que hay más estudiantes que esto no ha variado mucho, pues siempre más o menos son los mismos meses. Pero las llamadas son diferentes de lo que es el servicio, en ocasiones te requiere diferentes actuaciones desde hace unos años para aquí. Lo que antes era más normal ahora está más penado o ha cambiado la legislación”, explica.

En cuanto a la formación que reciben los agentes asegura que también ha cambiado. “Nosotros trabajamos a través de un programa nuevo, el tipo de defensa que nos enseñan ha evolucionado, el tipo de armas, el tipo de intervención… todo ha evolucionado”, detalla.