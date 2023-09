Explosión de júbilo en el colorido arranque de las fiestas en Béjar

Béjar ya está de fiesta. Por delante, diez días para disfrutar de los amigos, de los vecinos. Para compartir risas y alegría. Para festejar y rendir honores a la Virgen del Castañar.

La primera cita ha sido el encuentro y desfile de peñas, que, desde la Plaza de España hasta el ágora mayor, al ido calentando motores al ritmo de la charanga “Al Rojo”, poniendo ya muy alto el ánimo festivo según se iba realizando el recorrido.

Frente a la fachada del consistorio, los bejaranos y bejaranas han llenado la plaza dispuesta a escuchar el pregón de las fiestas 2023. Pero antes, se ha guardado un más que respetuoso minuto de silencio en memoria de Charo, la mujer asesinada el miércoles en la localidad textil y cuyos vecinos no han querido olvidar en este arranque de las fiestas patronales.

Después llegaba el turno de la actriz y humorista, Anabel Alonso, que con desparpajo y emoción ha roto la polémica que rodeó su designación, recordando sus vínculos familiares con la ciudad textil y la comarca, su infancia en los veranos por las calles de Béjar y con arte ha sabido templar los escasos abucheos que se oyeron al inicio del pregón. Tanto ha gustado el discurso y la naturalidad de Anabel Alonso que la actriz, tras el pregón, ha dedicado más de media hora a hacerse fotos y charlar con un nutrido grupo de bejaranos y bejaranas que no querían perder la oportunidad de llevarse un recuerdo del paso de la artista por el municipio. Una demostración de que las redes sociales “al final no son termómetro de nada y me voy agradecida y con Béjar en el corazón para siempre” tal y como decía la propia Anabel a este medio de comunicación tras la intensa ronda de fotos.

La pregonera, acompañada del alcalde Luís Francisco Martín y los integrantes de equipo de gobierno del PP, ha firmado en el libro de honor del Ayuntamiento de Béjar.

La noche, mientras tanto, se tiñe de música electrónica en la apertura de las casetas que desde las 21:00 horas ya mostraban un lleno de personas para dar vida y alegría a la apertura de las fiestas patronales.

Agenda festiva del fin de semana

SÁBADO, 2 de septiembre

Concierto en las terrazas con Judith 7 lunas en la terraza de La Plata a las 12:00 h. Y a las 20:00 h Concierto en la terraza del Charlie Comedy con Concuerdas.

Presentación del musical del Taller de Danza de verano “Un Paso adelante” en la Caseta Municipal a las 19:00 h.

Y a las 23:00 h la actuación en la Caseta Municipal con el Tributo al mejor rock español con el grupo Distrito Pop.

DOMINGO, 3 de septiembre

Concierto en la Terraza El Quijote con Muses 4U al as 21:00 h.