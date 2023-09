"Lo lamento. Pido perdón", Luis de la Fuente sobre sus aplausos a Rubiales

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, ha aceptado las críticas por aplaudir a Rubiales en la asamblea de la RFEF en la que el presidente de esta entidad anunció que no pensaba dimitir, a pesar de su comportamiento con la jugadora Jenni Hermoso.

De la Fuente ha explicado que cuando fue a la Asamblea iba "convencido" de que iba a dimitir. "Entramos en shock cuando vimos que no era así. No creo que sea una traición. No fue fácil de digerir. La situación me superó". "¿Saben qué pienso de las críticas? Que son totalmente merecidas, lo lamento. Pido perdón", añadía.

"Seguramente me ha faltado valor", afirmaba para explicar que no ha hablado con Jenni Hermoso. "Yo creo que no tengo que dimitir. Tengo que pedir perdón, cometí un error. Yo estoy al lado de la igualdad y del respeto. Todos tenemos que mejorar en materia de igualdad, yo el primero", concluía.