Dani Ponz: "Habrá modificaciones en el once en un porcentaje interesante en Unionistas"

Dani Ponz, entrenador de Unionistas, ha comparecido en rueda de prensa para hablar de todo lo relacionado con la segunda jornada de Liga contra la Cultural Leonesa, un rival con aspiraciones a todo este curso.

Hambre de victoria: "Nos quedamos con ganas de sumar los tres puntos y estuvimos tristes por ello, pero la motivación con el rival que viene es mayor al ser un derbi. Es claro aspirante al playoff y mi paisano ha hecho un buen despliegue de medios para agitar el mercado".

Reina Sofía: "Las diferencias se pueden igualar, claro. Dos jugadores de la Cultural son todo el presupuesto de Unionistas. Hemos sido capaces de superar situaciones desfavorables. Este estadio tiene la magia de que la gente se transforma y es una baza importante".

Cultural: "Estoy contento de enfrentarme a un entrenador como Llona, que me gusta muchísimo. Va bien en balón parado, en juego dinámico, en balón parado... Habrá un contexto diferente y será más abierto porque tiene a jugadores de pie".

Cara a puerta: "Lo hemos hecho como lo teníamos previsto y no vamos a dejar de descubrir a los jugadores que tenemos. En el primer partido hay estrés y sabemos de la capacidad goleadora de nuestros jugadores como Losada, Slavy, Rastrojo, Ewan... Igual chutamos y metemos gol. Nosotros siempre nos enfocamos en eso y ha habido diversas tareas muy interesantes simulando los goles que le meten a la Cultural. No ha habido ni más ni menos trabajo y he de decir que se ha hecho todo con un éxito importante".

Once: "Tiene que ser así que haya más dudas ahora. Los que se quedan fueran de normal ya no es tan fácil que vuelvan a su nivel. Los primeros meses se mete y se saca gente. Veremos si hay cambios en todas las líneas, pero habrá modificaciones en el once en un porcentaje interesante. El partido puede venir marcado por lluvias fuertes y no descubriremos el once".

Bajas: "No hay. Adri Gómez ha venido a un nivel espectacular".