Siete de cada diez trabajadores creen que no reciben un salario suficiente

Siete de cada diez trabajadores españoles (el 69,89%) consideran que su trabajo no está lo suficientemente remunerado y solo un 1,72% dice percibir demasiado por el trabajo que realiza, según datos del informe 'Infoempleo Adecco: Oferta y Demanda de Empleo en España' de Infoempleo y Grupo Adecco.

El salario también es importante para los desempleados, ya que el 43,32% de los profesionales sin trabajo rechazaría una oferta laboral a pesar de su situación si el salario es insuficiente, siendo el primer motivo para rechazar un empleo. Le siguen un cambio de residencia (28,13%), el tipo de contrato ofrecido (28,01%) o la duración de la jornada (26,51%).

Sin embargo, un 27,10% de los trabajadores en activo consultados en este informe se declara contento con su actual trabajo y no piensan cambiar de empleo. Asimismo, un 19,57%, pese a estar bien, busca otro trabajo porque las condiciones que tiene no son las deseadas, un 16,49% se quiere marchar ya de su actual empleo porque no está contento y un 14,19% quiere buscarlo dentro de un tiempo. Por otro lado, destaca el hecho de que ocho de cada diez (80,29%) trabajadores considera que contar con un mal jefe es suficiente motivo para dejar un trabajo.